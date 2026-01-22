Prima pagină » Social » Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. 73 de percheziții în Botoșani

Acte românești false pentru ruși, ucraineni și moldoveni. 73 de percheziții în Botoșani

Polițiștii și procurorii fac joi dimineața 73 de percheziții domiciliare la persoane fizice din Botoșani, în dosarul în care se fac cercetări la o rețea care furniza acte false românești unor cetățeni din Rusia, Ucraina și Republica Moldova.
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 09:05, Social

Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, polițiștii și procurorii fac joi 73 de percheziții la locuințele unor persoane fizice din judeţul Botoşani. Acțiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă care vizează destructurarea unei rețele care furniza documente de identitate românești neconforme cu realitatea pentru persoane din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.

De asemenea, concomitent cu perchezițiile, pe raza aceluiaşi județ, poliţiştii de frontieră desfăşoară o acţiune în cadrul căreia sunt verificate 104 adrese unde figurează cu domiciliu cetățeni originari din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă, în vederea stabilirii situațiilor în care persoanele în cauză nu locuiesc efectiv la adresele declarate, precum și verificarea corectitudinii datelor comunicate autorităților competente.

Dosar din 2024

Procurorii arată că în același dosar, în 20 noiembrie 2024, au fost făcute 90 de percheziţii domiciliare la sediile unor instituții publice și locuințele unor persoane fizice din judeţele Botoşani, Suceava şi municipiul Bucureşti.

Atunci s-a decis efectuarea urmăririi penale față de 94 de suspecți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și fals informatic de către funcționari publici de pe raza județului Botoșani, precum și cu privire la săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Contracte de închiriere false

Procurorii arată că „la adresele care fac obiectul mandatelor de percheziție au fost stabilite în mod fictiv domiciliile unor cetățeni din spațiul ex-sovietic prin intermediul unor contracte de închiriere false/falsificate. Aceste contracte au fost întocmite cu sprijinul unor intermediari, persoane fizice, fiind încheiate în mod aparent între aceştia și o persoană juridică cu sediul social în județul Botoșani, permiţându-le, astfel, reprezentanților societății să ia în spațiu în nume propriu diverşi cetățeni fără consimțământul proprietarilor”.

În scopul obţinerii de cărţi de identitate emise de autorităţile din România, beneficiarii au folosit inclusiv certificate de cetățenie false/falsificate presupus a fi eliberate de consulate ale României din diferite state.

