Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Cum va fi vremea de Paștele catolic

Temperaturile cresc de la o zi la altă și devin specifice primăverii. Primăvară va fi și de Paștele catolic, pe 5 aprilie. Ploile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor țării, potrivit prognozei meteorologice pentru următoarele patru săptămâni.
sursa foto: pixabay
Laura Buciu
10 mart. 2026, 07:31, Social

9 – 16 martie

Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi mai ridicate decât cele normale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

16 – 23 martie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi deficitare.

23 – 30 martie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi local deficitar în nord-vestul teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

30 martie – 6 aprilie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor excedentare, local, în zonele montane și sub-montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

