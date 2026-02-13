Primul tunel de autostradă din România, tot mai aproape de finalizare pe Autostrada Sibiu–Pitești

Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook, însoțită de imagini de pe șantier.

Potrivit lui Scrioșteanu, lucrările avansează atât la tunelul Alina, aferent sensului de mers Pitești–Sibiu, cât și la tunelul Daniela, pe sensul Sibiu–Pitești, proiectul fiind cofinanțat din fonduri europene.

„Am fost pe șantierul Secțiunii 4 Tigveni–Curtea de Argeș a Autostrăzii Sibiu–Pitești, unde realizăm primul tunel rutier la nivel de autostradă din România”, a transmis Irinel Ionel Scrioșteanu.

Oficialul a precizat că a început etapa de echipare a tunelurilor cu sisteme esențiale de siguranță și intervenție.

Conform informațiilor furnizate, în ambele fire de tunel a fost finalizată și testată instalația de alimentare cu apă pentru hidranți, capabilă să asigure un debit de 1.200 de litri pe minut, la o presiune de 6 bari. De asemenea, au fost montate capetele de hidranți în toate nișele special construite, urmând ca numărul total al acestora să ajungă la 40.

Echipamente de siguranță și infrastructură tehnică

Scrioșteanu a mai arătat că a început montarea suporților pentru cele 19 ventilatoare de mare capacitate, dintre care 11 vor fi instalate în tunelul Daniela și 8 în tunelul Alina.

„Recepția ventilatoarelor a fost deja realizată la producător, iar livrarea lor în șantier este programată pentru luna martie”, a precizat secretarul de stat.

În paralel, a început construcția a două clădiri administrative și tehnice, amplasate în zona portalurilor dinspre Sibiu și Pitești. Lucrările continuă și pe restul secțiunii, cu accent pe structuri și instalații.

Structura tunelurilor este finalizată

Potrivit oficialului din cadrul Ministerul Transporturilor, structura de rezistență a ambelor fire de tunel a fost finalizată prin utilizarea cofrajului hidraulic. Totodată, au fost încheiate lucrările la cele trei tuneluri pentru situații de urgență dintre cele două galerii – două pietonale și unul rutier.

„A fost finalizată și turnarea betonului rutier în ambele fire de tunel”, a mai transmis Scrioșteanu, subliniind că antreprenorul menține o mobilizare bună în șantier, în pofida dificultăților generate de condițiile de iarnă.

Secretarul de stat a afirmat că lucrările se află în avans față de termenul contractual, iar darea în trafic a acestui sector este estimată peste aproximativ șase luni, în luna august.

Secțiunea Tigveni–Curtea de Argeș face parte din Autostrada Sibiu–Pitești, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România.