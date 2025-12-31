Aproape 3.000 de articole pirotehnice, scoase din circuitul ilegal de jandarmii doljeni

Marți, în jurul orei 18:00, în comuna Drănic, jandarmii au depistat un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în municipiul Craiova, care avea asupra sa articole pirotehnice, fără a deține autorizație legală.

În urma verificărilor, asupra acestuia au fost găsite în total 2.980 de articole pirotehnice. Este vorba despre 2.742 de articole din categoria P1, 180 de articole din categoria F3, precum și mai multe cutii cu articole din categoria F3, unele cu câte 100 de focuri, iar altele cu câte 25 de focuri fiecare.

Având în vedere pericolul pe care aceste materiale îl pot reprezenta pentru siguranța publică, întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost confiscată.

Documentele de sesizare au fost înaintate Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, pentru continuarea cercetărilor.

Jandarmii reamintesc că articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 nu pot fi comercializate persoanelor fizice pentru uz personal, acestea prezentând un risc ridicat de producere a unor explozii, răniri grave sau incendii.

Conform Legii nr. 126/1995, persoanele fizice cu vârsta de peste 16 ani pot deține și utiliza doar articole pirotehnice din categoria F1, precum artificiile de brad, jerbele sau pocnitorile cu confeti, pe tot parcursul anului.

Orice altă activitate de deținere sau comercializare neautorizată constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii.