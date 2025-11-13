Prefectul capitalei îi cere explicații lui Negoiță pentru drumurile peste conductele Transgaz

Prefectul capitalei a anunțat joi că a cerut oficial documente Primăriei Sectorului 3 după apariția investigației care arată că administrația condusă de Robert Negoiță ar fi construit, în ultimii ani, nu mai puțin de 11 drumuri asfaltate direct peste magistralele de gaz ale Transgaz, fără respectarea normelor de protecție. Normele prevăd distanțe minime de siguranță față de traseul conductelor pentru a preveni compromiterea lor în timpul lucrărilor sau al traficului și obligă la obținerea avizelor tehnice pentru orice intervenție care poate afecta integritatea magistralelor.

„M-am autosesizat în legătură cu situația prezentată”, a transmis Andrei Nistor, menționând că „a solicitat Primăriei Sectorului 3 documentele necesare pentru a înțelege cum s-a ajuns în acest punct” și că instituția condusă de Negoiță nu a răspuns în termenul stabilit.

Primăria întârzie clarificările cerute

„Nu am primit un răspuns în termenul indicat (7 noiembrie), însă între timp au fost depuse și alte petiții, atât referitoare la acest caz, cât și la alte situații similare”, a scris prefectul municipiului București.

În absența unui răspuns din partea Primăriei Sectorului 3, Nistor a decis convocarea unei ședințe vineri cu instituțiile implicate: „Am convocat pentru vineri, 14 noiembrie, ora 10°°, o ședință cu toate instituțiile relevante, inclusiv Primăria Sectorului 3 și Transgaz, pentru a prezenta toate documentele și a clarifica situația. Ulterior, voi supune Comitetului pentru Situații de Urgență măsurile necesare pentru punerea în siguranță acolo unde situația o impune”.

Ce reclamă specialiștii Transgaz

Investigația Recorder arată că Primăria Sectorului 3 a construit, în ultimii ani, 11 drumuri asfaltate direct peste magistralele de gaz ale Transgaz, fără avizele necesare și fără respectarea normelor de protecție. Potrivit specialiștilor companiei citați, traficul greu pe astfel de tronsoane poate provoca vibrații și fisuri în conducte, ceea ce crește considerabil riscul unei explozii: „Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”.

Reacția primarului Robert Negoiță, prezentată într-o întâlnire cu locuitorii sectorului, a devenit virală: „Nu strada noastră e pe țeava dumnealor, țeava dumnealor e sub strada noastră”.

Negoiță a susținut că responsabilitatea pentru siguranța conductelor aparține operatorului rețelei: „Țeava nu e a mea ca să mă îngrijesc de ea… Țevile sunt ale dumnealor”.

Responsabilități amestecate

Primarul a precizat că a transmis în scris către Transgaz că, dacă apreciază existența unui risc, compania poate închide drumurile imediat: „Dacă dumnealor consideră că există un pericol public cu străzile astea, le-am dat în scris să vină să le închidă”. Totuși, Transgaz poate emite doar avize tehnice pentru lucrări ce urmează a fi efectuate în apropierea conductelor, în timp ce închiderea sau restricționarea drumurilor intră în responsabilitatea administrației locale.

Potrivit Recorder, Primăria Sectorului 3 nu ar fi obținut avizele obligatorii, deși Transgaz a notificat administrația locală încă de la începutul lucrărilor. Compania de stat a acționat în instanță primăria în 2025. Prefectura a anunțat că monitorizează situația și că va lua măsuri în funcție de concluziile întâlnirii de vineri.