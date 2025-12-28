Israelul primește primul sistem laser operațional Iron Beam pentru apărarea aeriană

Ministerul Apărării din Israel a informat duminică despre predarea către Forțele de Apărare a primului sistem operațional de interceptare cu laser de mare putere, creat de compania Rafael Advanced Defense Systems Ltd., cunoscut sub numele de „Iron Beam”.

Echipamentul a trecut cu succes prin teste ample, în care a neutralizat rachete, proiectile de mortar și drone, notează The Times of Israel.

Sistemul intră acum în dotarea forțelor aeriene și va face parte din arhitectura multistrat de apărare aeriană a Israelului, alături de Iron Dome, David’s Sling și Arrow.

Ministrul Apărării, Israel Katz, a descris livrarea drept „o ocazie istorică” și a afirmat că este „prima dată în lume când un sistem de interceptare cu laser de mare putere a atins maturitatea operațională”.

El a mai declarat că tehnologia „schimbă regulile jocului și transmite un mesaj clar tuturor dușmanilor noștri… nu ne testați”.

Directorul general al Ministerului Apărării, Amir Baram, a precizat că livrarea „marchează tranziția de la dezvoltare la producția de serie”.

Acesta a numit Iron Beam „doar începutul revoluției tehnologice” și a spus că sistemul va crește capacitatea de apărare a țării și va și reduce costurile raportate la amenințările aeriene.

Șeful Forțelor Aeriene Israeliene, general-maior Tomer Bar, a spus că momentul este „deosebit de emoționant” și a declarat că sistemul reprezintă „o altă componentă vitală în bătălia de apărare aeriană a forțelor noastre, care și-au dovedit capacitățile operaționale în timpul războiului”.

Directorul general al companiei Rafael, Yoav Turgeman, a spus că firma este „mândră să livreze cel mai avansat sistem laser din lume pentru interceptarea amenințărilor aeriene”.

El a menționat că, inclusiv în perioade de confruntări intense, Rafael „a dovedit capacități operaționale impresionante folosind lasere de mare putere”.

La rândul său, Bezhalel Machlis, președinte și director general al Elbit Systems, compania care a furnizat laserul, a salutat livrarea și a afirmat că „compania își continuă activitatea de dezvoltare a soluțiilor laser de mare putere pentru aplicații militare”.

Sistemul poartă în ebraică numele Or Eitan, în memoria căpitanului Eitan Oster, comandant în Unitatea Egoz, care a murit în lupte cu Hezbollah în sudul Libanului, în octombrie 2024.