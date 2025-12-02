Care este prima țară care va implementa un sistem de apărare aeriană laser gata de luptă

Sistemul de 100 kilowați a interceptat cu succes rachete, obuze de mortier, vehicule aeriene fără pilot și alte aeronave în timpul săptămânilor de teste, demonstrând capacitatea sa de a distruge ținte cu precizie în câteva secunde, a declarat Ministerul Apărării israelian, potrivit Euronews.

Sistemul Iron Beam va oferi Israelului un al cincilea strat de apărare aeriană, completând sistemele deja existente Iron Dome, David’s Sling și Arrow 2 și 3.

Rolul sistemului laser

Potrivit sursei citate, sistemul laser este proiectat pentru a contracara dispozitivele care zboară la altitudine foarte joasă și urmăresc solul. Sistemele anterioare nu aveau o astfel de capacitate.

Laserul nu necesită muniție consumabilă, eliminând astfel costurile pentru explozivi, propulsori, sisteme de ghidare și corpuri compozite.

Sistemele existente ating rate de interceptare de 90-95% împotriva sistemelor de rachete ofensive. Totuși, performanța lor împotriva dronelor și vehiculelor aeriene fără pilot a fost mai scăzută, doborând doar aproximativ 50%.

Sistemul de apărare laser Iron Beam vine ca un răspuns la una dintre cele mai periculoase amenințări pentru Israel: aeronava fără pilot iraniană Shahed.

Anunțul privind acest sistem vine după ce o versiune cu putere mai mică a laserului Iron Beam a fost deja utilizată în luptă în octombrie 2024, când aproximativ 35-40 de drone Hezbollah au fost doborâte.