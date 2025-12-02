Prima pagină » Știri externe » Care este prima țară care va implementa un sistem de apărare aeriană laser gata de luptă

Israelul va instala sistemul de apărare laser Iron Beam până la sfârșitul anului, după finalizarea testelor operaționale ale sistemului de mare putere în septembrie. Astfel, va deveni prima țară care utilizează un sistem de apărare aeriană laser gata de luptă.
02 dec. 2025

Sistemul de 100 kilowați a interceptat cu succes rachete, obuze de mortier, vehicule aeriene fără pilot și alte aeronave în timpul săptămânilor de teste, demonstrând capacitatea sa de a distruge ținte cu precizie în câteva secunde, a declarat Ministerul Apărării israelian, potrivit Euronews.

Sistemul Iron Beam va oferi Israelului un al cincilea strat de apărare aeriană, completând sistemele deja existente Iron Dome, David’s Sling și Arrow 2 și 3.

Rolul sistemului laser

Potrivit sursei citate, sistemul laser este proiectat pentru a contracara dispozitivele care zboară la altitudine foarte joasă și urmăresc solul. Sistemele anterioare nu aveau o astfel de capacitate.

Laserul nu necesită muniție consumabilă, eliminând astfel costurile pentru explozivi, propulsori, sisteme de ghidare și corpuri compozite.

Sistemele existente ating rate de interceptare de 90-95% împotriva sistemelor de rachete ofensive. Totuși, performanța lor împotriva dronelor și vehiculelor aeriene fără pilot a fost mai scăzută, doborând doar aproximativ 50%.

Sistemul de apărare laser Iron Beam vine ca un răspuns la una dintre cele mai periculoase amenințări pentru Israel: aeronava fără pilot iraniană Shahed.

Anunțul privind acest sistem vine după ce o versiune cu putere mai mică a laserului Iron Beam a fost deja utilizată în luptă în octombrie 2024, când aproximativ 35-40 de drone Hezbollah au fost doborâte.