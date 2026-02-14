Ministrul Economiei: Austeritatea este inevitabilă, România plătește deciziile proaste din ultimii ani

„Nu se pot compara aceste scenarii din mai multe motive. Atunci toată lumea a fost luată prin surprindere și nu existau mecanisme de protecție. Acum, suntem mai pregătiți și există o mai mare transparență în raportarea datelor economice”, a spus ministrul.

Darău a insistat asupra responsabilității politicienilor.

„Trebuie să fim supărați pe cei care au adâncit gaura bugetară prin cheltuieli inutile și pomeni electorale. În rest, oamenii simpli nu sunt vinovați”.

Ministrul a precizat că tăierile de cheltuieli la nivel central și local reprezintă o prioritate, și că acestea ar putea, pe termen mediu, să conducă la o scădere a taxelor.

Întrebat despre reducerea TVA-ului, așa cum au făcut alte state europene, cum ar fi Austria, Darău a explicat: „Nu avem resursele bugetare pentru astfel de măsuri în 2025. Mai degrabă, ne concentrăm pe menținerea taxelor actuale și pe câteva angajamente asumate pentru 2027, cum ar fi eliminarea impozitului pe cifra de afaceri și stabilitatea fiscală pentru mediul de afaceri românesc și străin”.

Ministrul a mai explicat provocările coaliției de guvernare, formată din patru partide diferite.

„O voce unită nu înseamnă că toți suntem de acord pe toate. Înseamnă să ajungem la decizii comune, chiar dacă presupune negocieri și compromisuri”.

Referitor la restructurarea ministerelor și a instituțiilor subordonate, Darău a subliniat că obiectivul este eficientizarea fără pierderea locurilor de muncă.

„Poți reduce anvelopa salarială prin eficientizare, restructurare, evitând pierderea de posturi. Preocuparea mea este ca oamenii să fie motivați și remunerați corect, chiar dacă salariile în cabinetul meu sunt între 4.700 și 5.200 lei net, mai mici decât media pe economie în București”.

Ministrul a mai avertizat că austeritatea este inevitabilă, dar că este necesară pentru stabilitatea economică.

„Nu se pot face minuni peste noapte. Este nevoie de responsabilitate, transparență și măsuri clare pentru a evita agravarea deficitului”, a conchis ministrul.