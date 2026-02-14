Oana Țoiu, discuții cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului

„Astăzi la Conferința de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru ”Implicațiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și Comandantul forțelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenția principală a reunit 35 de decidenți și experți în domeniul securității din spațiul transatlantic, inclusiv președintele Anduril Industries, Chris Brose”, a scris ministra de externe, Oana Țoiu, într-o postare pe Facebook.

În intervenția sa, Oana Țoiu a menționat „rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice” obținute cu ocazia NATO Industry Forum, găzduit anul trecut la București, și a subliniat „nevoia de coordonare diplomatică sporită pe Flancul Estic”.

Totodată, ministra de Externe a evidențiat „oportunitățile pentru industria de apărare românească și a aliaților” și „importanța inovației tehnologice și a scurtării ciclurilor de inovare”, pledând pentru „utilizarea finanțării UE pentru nevoile de apărare NATO”.

În acest context, ministra de Externe a discutat cu generalul Grynkewich „despre determinarea NATO pentru descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spațiului aerian aliat”.