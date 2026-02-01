FPTR cere scuze publice din partea lui Irineu Darău: Turismul nu este partea semnificativă a evaziunii fiscale

FPTR anunță într-un comunicat că reprezintă 3.286 de angajatori, cu 59.225 de salariați, respectiv 34% din forța de muncă a sectorului, companii majoritar cu capital autohton, licențiate, clasificate, fiscalizate și controlate permanent de instituțiile statului.

„Turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România”, susțin reprezentanții federației.

Aceștia arată că evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificați și licențiați din turism este semnificativ sub media națională și că marea evaziune se regăsește, în principal, înunități de alimentație publică neclasificateși structuri de cazare neclasificate, activități care nu aparțin turismului și nu sunt parte a sectorului reprezentat de FPTR.

„Domnule ministru Ambrozie-Irineu Darău, a confunda, voit sau din necunoaștere, turismul reglementat cu economia subterană reprezintă o eroare gravă de politică publică. Organizațiile patronale din turism, prin dialogul cu autoritățile centrale, au protejat bugetul de stat, nu evaziunea”, adaugă FPTR.

„A sugera că acest sector este „tolerat” sau „rugat” să nu facă evaziune este nu doar fals, ci și o insultă la adresa unui întreg ecosistem economic. FPTR consideră nedemnă și periculoasă persistența unei gândiri care relativizează evaziunea fiscală, prezentând-o ca pe un fenomen de , așa cum s-a sugerat public și de alți membri ai guvernului, inclusiv la ultimul târg de turism organizat la Cluj-Napoca de către ANAT. Astfel de afirmații mută responsabilitatea de la instituțiile abilitate către mediul privat, banalizează încălcarea legii și par mai degrabă o tentativă de a acoperi eșecul statului în combaterea evaziunii reale, decât o soluție”, se mai spune în comunicat.FPTR solicită ministrului „să își ceară scuze public față de angajatorii din turism, față de cei peste 200.000 de salariați care muncesc corect în acest sector, și să înceteze generalizările periculoase care stigmatizează un domeniu vital pentru economia României”.

Federația mai acuză și tergiversarea semnării protocolului cu privire la deschiderea sezonului estival.