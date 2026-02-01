Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) cere scuze publice ministrului Economiei, după declaraţii despre evaziune în turism

Într-un comunicat, FPTR afirmă că reprezintă 3.286 de angajatori cu 59.225–59.255 de salariaţi (aprox. 34% din forţa de muncă a sectorului), companii „licenţiate, clasificate, fiscalizate şi controlate permanent” de instituţiile statului. Federaţia susţine că „turismul nu este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România” şi că, din discuţiile purtate cu Ministerul Finanţelor Publice, ar fi rezultat concluzia că evaziunea în rândul operatorilor clasificaţi şi licenţiaţi este „semnificativ sub media naţională”.

FPTR indică drept zone de risc „unităţi de alimentaţie publică neclasificate” şi „structuri de cazare neclasificate”, subliniind că acestea nu ar fi parte din sectorul pe care îl reprezintă.

Ce a spus ministrul

Ministrul Darău a declarat pentru Adevărul că va lupta pentru menţinerea cotei de TVA din turism: „Aş spune să rămână aşa garantat până în 2028”. În acelaşi context, a adăugat că solicită industriei să contribuie la diminuarea evaziunii fiscale, argumentând că păstrarea nivelului de taxare depinde de colectarea veniturilor la buget: „E foarte important, să fim corecţi unii cu alţii”.

Totodată, ministrul a afirmat că voucherele de vacanţă au fost „un fel de perfuzie pe termen scurt” şi că trebuie calculat impactul eliminării lor, în timp ce „pe termen mediu-lung trebuie soluţii sustenabile”.

FPTR: „o eroare gravă de politică publică”

Federaţia îl acuză pe ministru că ar confunda „turismul reglementat cu economia subterană”, ceea ce ar reprezenta „o eroare gravă de politică publică”. FPTR mai susţine că menţinerea cotei reduse de TVA ar fi fost rezultatul dialogului cu Ministerul de Finanţe şi că aceasta ar fi contribuit la creşterea conformării fiscale şi la declararea unor venituri mai mari.

„A sugera că acest sector este «tolerat» sau «rugat» să nu facă evaziune este nu doar fals, ci şi o insultă”, afirmă reprezentanţii federaţiei, care avertizează că astfel de generalizări pot stigmatiza un domeniu „vital pentru economia României”.

Nemulţumiri legate de sezonul estival 2026 şi Consiliul Consultativ al Turismului

În comunicat, FPTR invocă şi o „colaborare defectuoasă” în trecut cu fostul ministru Radu-Dinel Miruţă şi susţine că, deşi ar fi existat acordul actualului ministru, angajaţi din Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului ar tergiversa semnarea unui protocol pentru deschiderea „în condiţii optime” a sezonului estival 2026. Federaţia reclamă şi elaborarea unei „a treia variante” a proiectului, care ar fi exclus presa naţională de la prima vizită pe litoral (17–18 februarie) şi ar fi „secretizat” conţinutul documentului.

De asemenea, FPTR îi cere ministrului să analizeze posibilitatea participării la şedinţa Consiliul Consultativ al Turismului (CCT) din 4 februarie, unde ar urma să fie discutate şapte teme, „dintr-un număr mult mai mare de probleme” rămase nerezolvate.