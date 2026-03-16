Sri Lanka închide școli, universități și birouri guvernamentale în fiecare miercuri pentru economie

Sri Lanka a decis să închidă birourile guvernamentale, universitățile și școlile în fiecare miercuri, ca parte a măsurilor de economisire a energiei și de gestionare a unei potențiale crize a combustibililor din cauza războiului din Orientul Mijlociu.
Laura Buciu
16 mart. 2026, 17:20, Știri externe

Măsura a venit la o zi după ce guvernul a impus un sistem strict de raționalizare a combustibililor, care are ca scop prevenirea cumpărăturilor de panică. Însă, luni, cozi lungi de vehicule au fost văzute pentru a doua zi la stațiile de alimentare cu combustibil din întreaga țară, scrie AP.

Guvernul a declarat luni că miercurea sărbătoare guvernamentală, dar a declarat că sărbătoarea nu se va aplica angajaților din domeniul sănătății, porturilor, apei și vamei.

Sri Lanka a majorat săptămâna trecută prețurile la combustibili cu 8%.

 

