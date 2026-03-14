„Economia românească nu merge bine în prezent. Desigur, acest lucru este direct legat de politica de sancțiuni a UE”, a declarat Lipaev într-un interviu acordat agenției rusești TASS.

Lipaev a afirmat că, în urma acestor măsuri, România ar fi fost nevoită să cumpere hidrocarburi la prețuri mai ridicate decât cele oferite anterior de Rusia, fapt ce a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la îngrășăminte și la perturbarea lanțurilor logistice și comerciale existente.

Ambasadorul rus a prezentat și câțiva factori economici despre ecoonomia României. „Inflația din România este în prezent de trei ori mai mare decât media UE, creșterea produsului intern brut este mai mică de 1%, datoria publică a depășit 60% din PIB, iar exporturile de bunuri sunt semnificativ mai mici decât importurile”, spune Lipaev.

„Nu este treaba noastră să judecăm măsura în care politicile economice ale guvernelor anterioare și actuale au un impact, dar există voci care susțin că unul dintre motivele tendințelor economice negative este creșterea oportunistă a cheltuielilor guvernamentale pe parcursul mai multor ani, în special în anul electoral 2024, ceea ce a dus la deficite în bugetul țării”, mai spune ambasadorul.