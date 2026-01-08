Zăpada și gheața blochează zboruri și aglomerează autostrăzi în multe țări ale Europei

La Paris, un schior a alunecat pe malul înzăpezit al Senei, iar drumurile și parcurile din jurul Turnului Eiffel și Muzeului Luvru au fost acoperite de zăpadă, ceea ce a blocat traficul în unele părți ale Franței.

Au existat vești bune pentru unii locuitori din Berlin în timpul valului de frig, deoarece energia electrică a fost restabilită pentru mii de gospodării din capitala Germaniei, care au rămas fără electricitate timp de patru zile, în condiții de temperaturi extrem de scăzute, în urma unui atac suspectat a fi fost comis de extrema stângă asupra liniilor de înaltă tensiune, au declarat autoritățile, citate de Associated Press.

Aeroportul Schiphol, situat la periferia orașului Amsterdam, a instalat peste noapte sute de paturi de campanie și a servit micul dejun călătorilor obosiți, în timp ce personalul a lucrat pentru a curăța zăpada de pe piste și a dezgheța avioanele. Cel puțin 800 de zboruri au fost anulate miercuri la aeroport, unul dintre cele mai aglomerate hub-uri aeriene din Europa.

Sonja Wurmlingel, care încerca să se întoarcă acasă în Argentina, a trebuit să suporte dezamăgiri repetate și încă nu era sigură cum va ajunge înapoi. Inițial, trebuia să zboare via orașul german Düsseldorf, dar zborul a fost anulat. Apoi a fost redirecționată via Paris, dar și acel zbor a fost anulat. Următoarea opțiune era să ia trenul spre Düsseldorf.

„Am venit cu trenul și mi-au spus că nu mai sunt trenuri”, a spus ea, adăugând, după o lungă pauză: „Nu știu”.

Compania aeriană națională KLM a declarat că erau în scădere cozile de la aeroport, în parte deoarece pasagerii au fost avertizați la timp că zborurile lor au fost anulate, astfel încât nu s-au mai deplasat la aeroport.

Rețelele feroviare și rutiere olandeze au fost, de asemenea, grav afectate de ninsorile abundente din timpul orei de vârf de dimineață și de furtunile care au urmat mai târziu.

Operatorul feroviar NS a îndemnat călătorii să „amâne călătoria, dacă este posibil”. Acesta a avertizat că vor circula mai puține trenuri, deoarece problemele cauzate de zăpadă și temperaturile scăzute din Olanda au afectat transportul feroviar mai mult decât se aștepta. Atât trenurile interne, cât și cele internaționale au fost afectate, a transmis NS.

Șoferii care au înfruntat condițiile de zăpadă nu s-au descurcat mult mai bine, cu peste 700 de kilometri de ambuteiaje care au blocat drumurile țării, în timp ce camioanele alunecau pe autostrăzi și plugurile de zăpadă cu viteză redusă curățau drumurile.