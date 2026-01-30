Interes uriaș pentru un drum expres. 12 oferte au fost depuse de constructori români și străini

Interesul uriaș a fost confirmat vineri când a expirat termenul de depunere a ofertelor.

„Astăzi, la termenul limită, am înregistrat o participare remarcabilă la licitația pentru proiectarea și execuția primelor secțiuni ale acestui drum de mare viteză, strategic pentru România și pentru Flancul Estic al Europei. Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, confirmând încrederea pieței în acest proiect finanțat prin instrumente europene de securitate”, a anunțat director Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Lotul 1 Suceava – Dărmănești are 18,6 km și o valoare estimată de 2,30 miliarde lei. Lotul 2 Dărmănești – Bălcăuți se întinde pe o distanță de 24,45 km și are o valoare estimată de 1,88 miliarde lei

Pe traseu vor fi construite, pe lângă cele patru noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți, Siret Sud), 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje și viaducte).

Proiectul mai include parcare și spații de servicii dotate cu 36 de stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice.

Finanțarea este realizată prin programul SAFE.

„Finanțare SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei): ambele contracte respectă Regulamentul UE nr. 1106/2025, asigurând o utilitate duală (civilă și militară). Consolidăm industria europeană de apărare și modernizăm infrastructura Moldovei de Nord într-un ritm accelerat”, a precizat Cristian Pistol.

Urmează etapa de evaluare a ofertelor care va desemna câștigătorii licitației.