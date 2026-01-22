Prima pagină » Economic » Întregul Drum Expres Suceava-Siret intră în licitație: CNAIR anunță lansarea Lotului 3

Întregul Drum Expres Suceava-Siret a intrat oficial în licitație, CNAIR lansând joi procedura pentru Lotul 3, între Bălcăuți și Siret. Proiectul, vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană, include construcția a peste 12 kilometri de drum expres nou, modernizarea unor sectoare din DN2 și M19 și reprezintă un pas strategic pentru mobilitate și apărare în regiune.
Întregul Drum Expres Suceava-Siret intră în licitație: CNAIR anunță lansarea Lotului 3
Gabriel Pecheanu
22 ian. 2026, 19:17, Economic

Întregul Drum Expres Suceava-Siret, cu o lungime totală de 55,7 kilometri, a intrat oficial în licitație, marcând un pas decisiv pentru dezvoltarea infrastructurii strategice din nordul României și pentru securitatea europeană.

CNAIR a publicat joi anunțul de participare pentru construcția Lotului 3, între Bălcăuți și Siret, stabilind data de 12 februarie 2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor.

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a declarat: „Astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 kilometri ai Drumului Expres Suceava-Siret. Lotul 3 presupune proiectarea și execuția a 12,65 kilometri de drum expres nou, modernizarea unui sector de 1,45 kilometri din DN2 și, premieră absolută, modernizarea a 15 kilometri din drumul național M19 pe teritoriul Ucrainei. Este un proiect strategic, cu impact major atât pentru mobilitatea regională, cât și pentru securitatea Europei.”

Referindu-se la întreaga investiție, Pistol a adăugat: „Întregul Drum Expres Suceava-Siret, cu o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, nu este doar un proiect de infrastructură rutieră. Este un coridor strategic care consolidează mobilitatea civilă și capabilitățile militare, contribuind direct la securitatea europeană. România nu construiește doar drumuri; construim stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a Europei.”

Lotul 1, între Suceava și Dărmănești, are 18,6 kilometri și o valoare de 2,30 miliarde de lei, iar Lotul 2, între Dărmănești și Bălcăuți, măsoară 24,45 kilometri și are o valoare de 1,88 miliarde de lei. Pentru aceste două loturi, termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2026.

Pistol a concluzionat: „Mergem înainte cu proiecte care aduc valoare României și Uniunii Europene, atât economic, cât și strategic. Acest drum expres nu este doar o șosea; este un pilon al stabilității și securității în regiune.”

