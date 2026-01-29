Prima pagină » Economic » Moment important. Toți cei 120 de km ai Drumului Expres Arad – Oradea, acoperiți de contracte

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, și Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, au anunțat semnarea contractului pentru execuția Lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea. Este ultimul contract care acoperă cei 120,47 km ai acestei conexiuni strategice între cele două orașe.
Moment important. Toți cei 120 de km ai Drumului Expres Arad - Oradea, acoperiți de contracte
Foto: Cristian Pistol / Facebook
Andreea Tobias
29 ian. 2026, 13:17, Economic

”Continuăm proiectele de infrastructură rutieră. PSD pune accent pe investiții, domeniu de care depinde în mare măsură relansarea economiei României.

Un nou contract, lansat în mandatul de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu, a intrat în linie dreaptă. CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea.

Acest contract a fost semnat cu firma turcească NUROL, valoarea contractului este de 2,8 mld lei (fără TVA), durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor pentru Lotul 3 al Drumului Expres Arad – Oradea, în lungime totală de aproximativ 47,07 km”, a scris Ciprian Șerban într-o postare pe contul de Facebook.

De altfel, ministrul Transporturilor a mai precizat că ”Drumul Expres Arad – Oradea are o lungime de 120,47 km și se împarte în 3 loturi distincte, astfel:

  • Lotul 1 – în lungime 33,7 km, la care se adaugă drumul de legătură la DN 79 – Salonta (5,3 km);
  • Lotul 2 – în lungime 39,7 km, la care se adaugă drumul de legătură până la granița cu Ungaria (10 km);
  • Lotul 3 – în lungime 47,07 km, la care se adaugă Drumul de legătură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km)”.

Și directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a ținut să puncteze faptul că ”Am semnat astăzi contractul pentru execuția Lotului 3 (47,07 km) al acestui drum expres strategic pentru România.

Foto: Cristian Pistol / Facebook

Este un moment esențial, care marchează faptul că întreaga conexiune de mare viteză dintre Arad și Oradea este acum acoperită de contracte de execuție”, a mai transmis Pistol.

Constructorul turc (NUROL İNSAAT VE TİCARET ANONİM SİRKETİ) are la dispoziție 2,85 miliarde de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor prevăzute în acest contract de execuție (FIDIC Roșu).

Finanțat prin Programul Transport (PT) 2021-2027, proiectul include construcția a 29 de structuri, printre care se remarcă pasajul de la km 108+925 (peste CF și DJ709B), cu o lungime de 592 de metri.

Drumul Expres Arad-Oradea este parte integrantă din coridorul rutier european strategic care va asigura conexiunea dintre Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Egee.

