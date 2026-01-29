Moment important. Toți cei 120 de km ai Drumului Expres Arad – Oradea, acoperiți de contracte

”Continuăm proiectele de infrastructură rutieră. PSD pune accent pe investiții, domeniu de care depinde în mare măsură relansarea economiei României.

Un nou contract, lansat în mandatul de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu, a intrat în linie dreaptă. CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea.

Acest contract a fost semnat cu firma turcească NUROL, valoarea contractului este de 2,8 mld lei (fără TVA), durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni, obiectiv de investiții finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor pentru Lotul 3 al Drumului Expres Arad – Oradea, în lungime totală de aproximativ 47,07 km”, a scris Ciprian Șerban într-o postare pe contul de Facebook.