Concluzia întâlnirii premierului Ilie Bolojan cu șeful OMV privind exploatarea gazelor din Marea Neagră și securitatea lanțului de carburanți

Discuțiile dintre șeful Executivului de le București și delegația condusă de șeful companiei austriece au vizat strategia de dezvoltare a OMV Petrom pentru perioada următoare, cu un buget de investiții record de 9,4 miliarde lei în acest an, a transmis Guvernul luni după-amiază.

Alfred Stern deține mandatul de director general al OMV până la sfârșitul lunii august – și și-a anunțat decizia de a nu candida pentru un nou mandat – și este și președintele Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

Reprezentanții companiei au menționat că cel mai important proiect de explorare și exploatare a gazelor naturale în Marea Neagră, Neptun Deep, este în grafic, urmând ca producția să înceapă în cursul anului viitor, conform programării.

OMV Petrom este operatorul perimetrului Neptun Deep din Marea Neagră, concesiune deținută în cote egale cu Romgaz, un proiect care reprezintă o investițe totală de 4 miliarde euro.

OMV Petrom este controlată de grupul austriac OMV AKTIENGESELLSCHAFT, care deține pachetul majoritar de 51,15%, iar statul român deține, prin Ministerul Energiei, 20,69% din acțiuni.

Romgaz, principalul producător de gaze naturale din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, are statul acționar principal, prin Ministerul Energiei, cu o participație de 70%.

„Proiectul vizează valorificarea gazelor atât pentru consum intern, cât și pentru export, contribuind astfel la securitatea energetică a României și la reducerea dependenței de importuri. În cadrul întrevederii, a fost subliniată importanța siguranței și securității proiectului în Marea Neagră”, a transmis Guvernul, în urma întâlnirii.

Potrivit Executivului, a fost analizat și stadiul implementării acordului de principiu dintre Guvern și OMV Petrom pentru a permite continuarea investițiilor în explorarea și producția de hidrocarburi.

Este vorba de acordul încheiat la finalul anului trecut, când Executivul a decis prelungirea fazei curente de explorare din cadrul perimetrului XIX Neptun, zona de apă adâncă Neptun Deep, Hotărârea de Guvern adoptată în acest sens prevăzând că partenerii controlați de grupul omonim din Austria renunță la arbitrajul internațional și la litigiile din țară în contradictoriu cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM).

Situația carburanților

Evoluția prețurilor la carburanți și a aprovizionării a fost un alt subiect central al întâlnirii de luni, în contextul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor de pe piața globală a petrolului.

Potrivit Guvernului, reprezentanții OMV au atras atenția asupra provocării principale: securizarea lanțului de aprovizionare, având în vedere că turbulențele provocate de conflict generează un deficit de aproximativ 30% din resursele necesare la nivel mondial.

„Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul analizează toate scenariile în funcție de evoluția situației și a punctat rolul Petrom ca ancoră pe piața carburanților din România. S-a agreat că va exista o colaborare și cooperare strânsă cu Guvernul pentru ca România să depășească cu bine această situație dificilă”, a transmis Palatul Victoria.

Potrivit datelor grupului, OMV Petrom este cel mai mare investitor din sectorul energetic românesc, cu aproximativ 20 de miliarde EUR investiți în ultimii 20 de ani și cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu aproximativ 44 de miliarde EUR în taxe și dividende plătite între 2005 și 2024. Compania furnizează aproximativ o treime din cererea României pentru gaze naturale și carburanți și până la 10% din energia electrică generată local.

La întrevedere, din partea Guvernului, alături de prim-ministru, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și purtătorul de cuvânt a Guvernului, secretarul de stat Ioana Dogioiu.

Din partea OMV, au mai participat directorul general executiv și președintele Directoratului OMV Petrom, Christina Verchere, și vicepreședintele pentru Reglementare și Afaceri Publice Corporative, Alexandru Maximescu.