Șeful Transgaz estimează o creștere a consumului de gaze cu până la un miliard de metri cubi în sezonul rece care vine: Ion Sterian: „Noi suntem pregătiți să trecem iarna”

Investițiile derulate de Transgaz în ultimii ani au dus la racordarea gospodăriilor și investițiilor, crescând siguranța alimentării cu gaz în România, dar a și facilitat independența energetică a Republicii Moldova, pe care a conectat-o la rețeaua europeană, a explicat Ion Sterian,duminică, în discursul de pe scenă de la evenimentul de deschiderea a Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), organizat la Neptun de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), cu sprijinul CME.

„La Transgaz în ultimii șapte, opt ani de zile, investiții au fost despre 3 miliarde de euro. Aceste investiții au dus la creșterea securității în aprovizionarea cu gaze a României și a țărilor din centrul și estul Europei și Balcani. Pentru Republica Moldova, că avem o doamnă secretar de stat aici, vreau să-i reamintesc că România, prin Transgaz a investit peste 475 de milioane de euro, la valoarea banilor și a valorii investițiilor la nivelul anilor 2018-2020, și după aceste investiții – fie că se va opri tranzitul prin Ucraina către Republica Moldova și implicit către Grecia, Turcia – Republica Moldova a fost racordată la sistemul național și, prin sistemul național, la sistemul european de transport de gaze. Și astăzi au această independență să aducă gazele din orice surse și le doresc”, a precizat șeful Transgaz.

„Printre aceste investiții care au fost efectuate ultimii șapte opt ani se numără și conducta de la Marea Neagră la Podișor (care preia gazele din Neptun Deep, dar nu numai – n.r.) și Coridorul BRUA, ambele investiții însumează aproape un miliard de euro. Suntem pregătiți să preluăm gazele din Marea Neagră, de anul trecut de la începutul lunii octombrie, gazoductul funcționează, preia gazele din tranzit către Ungaria și către localitățile care sunt racordate. La momentul când se construia BRUA se spunea că va fi o autostradă care va duce gazele direct în nord. Nu, am zis că BRUA nu va fi o autostradă fără descărcări, s-au racordat toate UAT-urile, toate localitățile, toate investițiile majore care au venit cu cereri către Transgaz au încheiat contracte de acordare”, a subliniat Ion Sterian, la evenimentul derulat între 14 și 17 iunie, la care participă și reporterul Mediafax.

Pregătiri pentru sezonul rece

Cu această ocazie, Ion Sterian a amintit și că Trasngaz a tras conducta până la poarta viitoarei centralei de la Mintia, cea mai mare din Europa, cu o capacitate de 1.700 MW, încă de anul trecut.

„Am pregătit și am construit inclusiv conducta în lungime de 56 de kilometri care va alimenta cu gaze la capacitatea maximă de 2,5 miliarde de metri cubi la Centrala electrică de la Mintia. Suntem pregătiți, conducta e pusă în funcțiune începând cu data de 20 octombrie anul trecut. Mă bucur, așa cum a spus colegul de la Transelectrica, mâine încep probele pe partea de curent electric. Așteptăm să-și finalizeze și cei de la Mintia partea ce înseamnă stația de măsurare – reglare de gaze și se dăm drumul la gaze și sperăm ca până la sfârșitul anului cel puțin o turbină de 576 de megawați va fi pusă în funcțiune”, a dettaliat directorul general Transgaz.

„Pentru iarna care vine, din calculele și analizele noastre privind consumul de gaze estimat, consumul de gaze în România în perioada 1 noiembrie – 31 martie va fi mai mare cu 800.000 – 1 miiliard de metri cubi. De ce? Pentru că se pun foarte multe capacități de producție de curent electric din gaze și prin programul Anghel Saligny al Guvernului României, un program foarte bun, a permis racordarea foarte multor localități la gaze, concomitent cu investiții ale Transgaz pentru dezvoltarea sistemului național de care pe teritoriul țării în vederea racordării localităților la gaze. Noi suntem pregătiți să trecem iarna, suntem în plină campanie de pregătire a sistemului național de trasport în ceea ce privește iarna care vine”, a explicat șeful Transgaz.

Consumurile de gaze naturale înregistrate în România în perioada noiembrie 2025 – martie 2026 au fost de 6,46 mld mc, ușor mai scăzute comparativ cu cele înregistrate anul precendent, care s-au situat la 6,49 mld mc, arată analiza Transgaz, transmisă la solicitarea Mediafax, pe 1 aprilie, când începe oficial sezonul de extracție, pe baza datelor finale valabile în data de 30 martie.

Mai mulți bani la buget

„În ceea ce privește Coridorul Vertical, se va dubla dacă partea bulgărească se va ține de cuvânt se va implementa investițiile pe care le au. Trebuia să se implementeze, cum s-au angajat la începutul anului gazier, care începe la 1 octombrie în fiecare an, cum au venit, că din cauza condițiilor meteorologice, la sfârșitul anului, unde se va dubla capacitatea Coridorului Vertical de la 5 miliarde metri cubi (pe an – n.r.), respectiv 14,5 milioane metri cubi de gaze (pe zi – n.r.) care este capacitatea disponibilă la la licitație, la 9,41 miliarde de metri cubi (pe an – n.r.), echivalentul a circa 27 de milioane metri cubi (pe zi – n.r. ). Ce înseamnă toate acesta investiții pe care le-am făcut? Va însemna tranzit mai mult pe teritoriul României pentru Republica Moldova și în special pentru Ucraina, partea cealaltă către Ungaria și-au contractat gaze din Azerbaidjan, din câte am înțeles de la omologii mei, și Turcia, și venituri la Trangaz care se duc în investiții, în taxe și impozite la bugetul statului, dar și creșterea rolului României în această parte Europei, centrul, estul Europei și Balcani, ca un hub atât fizic, cât și lichid de gaze”, a conchis Ion Sterian.