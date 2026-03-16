Opt din zece arădeni nu mai vor păcănele în oraș. Primarul anunță proiect pentru interzicerea jocurilor de noroc

Majoritatea locuitorilor din Arad susțin interzicerea jocurilor de noroc în oraș. Un sondaj realizat în rândul cetățenilor arată că 78,7% dintre respondenți sunt de acord cu eliminarea sălilor de păcănele, cu excepția jocurilor organizate de Loteria Română și a pariurilor sportive.

Consultarea publică s-a desfășurat online în ultimele două săptămâni și s-a încheiat în data de 15 martie. Rezultatele au fost prezentate de primarul municipiului, Călin Bibarț, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local.

„Pe subiectul jocurilor de noroc nu am avut multe reacții publice, deoarece am considerat că, în calitate de primar, cei mai în măsură să se exprime sunt arădenii. Din acest motiv am demarat un sondaj online, care s-a încheiat în data de 15 martie”, a declarat edilul.

Aproape 80% dintre respondenți vor interzicerea păcănelelor

Potrivit rezultatelor sondajului, 78,7% dintre participanți au răspuns afirmativ la întrebarea dacă sunt de acord cu interzicerea jocurilor de noroc în municipiu, cu excepția celor organizate de Loteria Națională și a pariurilor sportive.

Primarul a anunțat că rezultatul sondajului va sta la baza unui proiect de hotărâre care va fi înaintat Consiliului Local.

„Am informat astăzi Consiliul Local și, având în vedere că instituțiile care au atribuții în acest sens sunt doar Primăria și Consiliul Local, voi iniția un proiect de hotărâre în conformitate cu voința arădenilor”, a precizat Călin Bibarț.

Proiectul va intra în consultare publică

Edilul a explicat că proiectul va parcurge toate etapele legale înainte de votul final.

„Acesta va fi supus transparenței decizionale, va putea fi îmbunătățit dacă se dorește și va ajunge ulterior pe masa consilierilor locali”, a adăugat primarul.

Inițiativa vine în contextul adoptării OUG nr. 7/2026, act normativ care transferă responsabilitatea privind licențele de funcționare ale sălilor de jocuri de noroc de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc către autoritățile administrației publice locale.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, Arad ar putea deveni unul dintre primele mari orașe din România care limitează drastic funcționarea sălilor de păcănele.