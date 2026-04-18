Juniorii echipei Steaua București au ajuns la spitalul din Arad. Mai mulți copii au simptome de toxiinfecție alimentară

Mai mulți copii, componenți ai echipei Steaua București, au ajuns la spital. Juniorilor le-a fost rău și au fost transportați la spitalul din Arad. Ei participau la un turneu.
sursa foto: pixabay, imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 18:30, Social

24 de copii de la echipa de juniori a clubului Steaua București au ajuns la secția de urgențe din cadrul Spitalului Județean Arad, potrivit publicației Special Arad. Copiilor li s-a făcut rău având simptomele toxiinfecției alimentare.

Ei au stare de greață și diaree și au primit tratament de la medicii arădeni. Se pare că starea lor nu este gravă și vizita la spital a fost o măsură de precauție deoarece echipa se pregătește să plece spre București.

Juniorii cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani au fost cazați în Arad. Ei au mâncat la un restaurant din oraș. Echipa din București a participat la un turneu.

