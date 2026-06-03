Prima pagină » Social » Ce este „crousty”, noua obsesie fast-food ce se extinde în Europa: ieftin, sățios și tot mai politic

Ce este „crousty”, noua obsesie fast-food ce se extinde în Europa: ieftin, sățios și tot mai politic

Cum a ajuns o barchetă de orez cu pui crocant să concentreze dispute despre clasă socială, identitate, imigrație, sănătate publică și schimbarea orașelor în Europa.
Ce este „crousty”, noua obsesie fast-food ce se extinde în Europa: ieftin, sățios și tot mai politic
Gabriel Negreanu
03 iun. 2026, 04:55, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O barchetă cu orez alb, pui prăjit crocant și sos cremos dulce-acrișor a devenit unul dintre cele mai discutate produse fast-food din Franța și s-ar putea extinde în toată Europa.

Se numește „crousty”, costă în jur de 9 euro și promite aproape 800 de grame de mâncare, un raport cantitate-preț care explică de ce cozile se formează mai ales în fața tinerilor, studenților și angajaților cu venituri mici.

Fenomenul este legat în special de lanțul Tasty Crousty, o rețea care și-a construit identitatea pe un amestec de estetică synthwave, referințe vizuale la jocul Grand Theft Auto și promovare agresivă pe rețelele sociale. În mai puțin de doi ani, compania spune că a ajuns la 60 de restaurante și peste un milion de barchete vândute lunar.

Crousty nu este însă o invenție revendicată de un singur brand. Krousty Sabaïdi, o afacere cu origini la Bordeaux, susține că a creat preparatul, iar succesul rețetei a atras rapid și alte lanțuri. Burger King a introdus în Franța propriul „BK Crousty”, iar KFC a testat produse inspirate de aceeași formulă: pui crocant, sosuri bogate și porții mari, ușor de promovat pe TikTok și Instagram.

Puiul câștigă teren în Europa

Popularitatea preparatului reflectă o schimbare mai amplă în fast-food-ul european. Puiul câștigă teren în fața cărnii de vită și de porc: este mai ieftin, perceput adesea ca o variantă mai „ușoară” și are mai puține restricții religioase de consum. În Franța, piața restaurantelor rapide specializate în pui a crescut puternic, iar Parisul a devenit unul dintre centrele acestei transformări.

În jurul crousty-ului se vede și presiunea puterii de cumpărare. Pentru mulți clienți, succesul preparatului nu ține de gastronomie, ci de matematică: o masă mare, caldă, bogată în proteine și accesibilă. Pentru criticii săi, însă, crousty este simbolul extinderii „junk food”-ului în cartierele populare.

De aici a pornit și controversa politică. În Saint-Ouen, o suburbie din nordul Parisului, primarul socialist Karim Bouamrane a încercat să blocheze deschiderea unui restaurant Master Poulet, invocând lupta împotriva alimentației nesănătoase, probleme urbanistice și calitatea vieții în cartier. Decizia a fost rapid contestată: politicieni de stânga l-au acuzat că favorizează gentrificarea și disprețuiește obiceiurile de consum ale tinerilor din clasele populare, inclusiv ale celor proveniți din familii de imigranți.

La dreapta, reacția a fost opusă. Comentatori conservatori au prezentat popularitatea lanțurilor de pui, adesea halal, drept un nou semn al declinului culturii culinare franceze tradiționale.

Restaurantul din Saint-Ouen a câștigat în cele din urmă disputa juridică și continuă să vândă pui la câteva sute de metri de primărie. Între timp, crousty-ul își continuă expansiunea. Din Franța, tendința se extinde spre Belgia, Elveția, Algeria, Canada și Marea Britanie, semn că noua rețetă a fast-food-ului european ar putea fi mai puțin despre burger și mai mult despre pui crocant, orez și sos.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
După eliminare, Sorana Cîrstea a spus cine ar vrea să câștige Roland Garros: „O ador”
GSP.ro
Ministerul Public avertizează că Legea salarizării riscă să destabilizeze sistemul judiciar
Gandul
GESTUL făcut de soția polițistului Ciprian Verdeș, după ce fiul lor l-a înjunghiat mortal. Ți se rupe sufletul! 😢 💔
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Presa germană titrează la unison: România oferă Rheinmetall cel mai mare contract extern din istoria companiei
Libertatea
Horoscop chinezesc iunie 2026. Zodiile care atrag ghinionul și trec printr-o perioadă complicată
CSID
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia