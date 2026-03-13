O chitară folosită de David Gilmour pe mai multe albume Pink Floyd, vândută cu 14,5 milioane de dolari

Prețul depășește recordul anterior de 6,01 milioane de dolari, stabilit în 2020 pentru chitara Martin D-18E cu care Kurt Cobain a cântat la concertul „MTV Unplugged” al trupei Nirvana, cu câteva luni înainte de moartea sa, scrie The New York Times.

Instrumentul a fost cumpărat joi de un ofertant online, după o licitație de 21 de minute, a declarat Angela Montefinise, purtătoare de cuvânt a casei de licitații Christie’s.

Potrivit Christie’s, Gilmour a cumpărat chitara „The Black Strat” în 1970, de la magazinul Manny’s Music din Manhattan.

Instrumentul are urme vizibile de uzură, după decenii în care a fost una dintre chitarele preferate ale artistului. Gilmour a folosit-o la înregistrările Pink Floyd și în numeroase concerte, între 1972 și 1983.

În acea perioadă, trupa britanică a lansat unele dintre cele mai cunoscute albume ale sale: „The Dark Side of the Moon”, „Wish You Were Here”, „Animals”, „The Wall” și „The Final Cut”.

După aceea, muzicianul a renunțat la ea timp de aproximativ două decenii, în favoarea unei alte Stratocaster. A revenit însă la acest instrument în 2014, pentru înregistrarea ultimului album Pink Floyd, „The Endless River”.

Chitara a fost scoasă la licitație din colecția lui Jim Irsay, miliardarul care a deținut echipa Indianapolis Colts până la moartea sa, anul trecut. Irsay cumpărase instrumentul în 2019, tot la Christie’s, pentru puțin peste 5 milioane de dolari.