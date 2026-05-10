Superliga de fotbal: Petrolul obține un punct important la Botoșani

Partida FC Botoșani-Petrolul Ploiești s-a încheiat la egalitate, 1-1. Scorul a fost deschis de oaspeți în minutul 61 prin golul atacantului Adi Chica-Rosa. Gazdele au egalat în minutul 81. Atunci, Sebastian Mailat a transformat o lovitură de la 11 metri.

Punctul o ajută pe Petrolul să egaleze la puncte echipa Farul Constanța. Cele două echipe vor încerca în ultima etapă să evite barajul de retrogradare/promovare. Ambele formații vor juca pe teren propriu, Petrolul cu Oțelul, și Farul cu Metaloglobus.

Tot duminică se va mai juca o partidă din play-off. Este vorba despre meciul Dinamo București-FC Argeș care va începe la ora 19.00.

Vineri s-au disputat primele două partide ale etapei. În play-out, UTA Arad a învins pe teren propriu Csikszereda M. Ciuc, scor 1-0, în timp ce în play-off CFR Cluj și U Craiova au încheiat la egalitate, 0-0.

Sâmbătă. Oțelul Galați a trecut de Farul Constanța, scor 3-2, și și-a asigurat prezența în viitoarea ediție a Superligii. În play-off, U Cluj a învins-o pe Rapid București și s-a apropiat la un singur punct de liderul clasamentului Univ. Craiova.