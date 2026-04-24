Superliga de fotbal programează vineri două meciuri. Derby în play-out: FCSB – Petrolul

Campioana en-titre FCSB întâlnește de la ora 20:30 pe FC Petrolul Ploiești, într-unul dintre duelurile tradiționale din fotbalul românesc.

Bucureștenii au un parcurs solid pe teren propriu, cu o singură înfrângere în ultimele șapte partide. Eficiența ofensivă este susținută de Florin Tănase, liderul contribuțiilor decisive în acest sezon (14 goluri și 8 pase decisive).

FCSB încearcă să se mențină în fruntea ierarhiei din play-out, având 2 puncte avans față de UTA Arad.

De partea cealaltă, Petrolul se află în lupta pentru a rămâne deasupra zonei periculoase din clasament, care duce la baraj sau direct în liga secundă.

Echipa ploieșteană se află exact deasupra zonei locurilor de baraj, fiind la 10 puncte în urma FCSB.

Petrolul se remarcă printr-un joc ofensiv activ, având cele mai multe șuturi în primele etape ale play-out-ului.

Însă, echipa suferă la capitolul disciplină, având cele mai multe faulturi comise în acest sezon.

De asemenea, ploieștenii nu au mai învins pe FCSB în campionat din 2015. Ultima confruntare directă, disputată în noiembrie 2025, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

În primul duel al zilei, FC Hermannstadt primește vizita formației FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 17:30.

Sibienii vin după trei victorii consecutive pe teren propriu și patru meciuri fără gol primit.

De cealaltă parte, Csikszereda traversează o perioadă constantă, cu o singură înfrângere în ultimele opt etape.

Brazilianul Anderson Ceara se remarcă drept principal pericol ofensiv, cu cinci goluri marcate de la distanță și șapte pase decisive.

În plus, oaspeții au avantaj moral după ce au câștigat ambele confruntări directe din sezonul regulat. Csikszereda s-a impus cu 2-0 în deplasare și cu 2-1 pe teren propriu.

În clasament, Hermannstadt ocupă antepenultimul loc. Este la patru puncte în urma adversarei de vineri, care se află cu trei poziții mai sus.