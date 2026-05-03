Petrolul egalează în prelungiri pe UTA și încă speră la evitarea barajului din Superliga de fotbal

Petrolul Ploiești a reușit să obțină un punct în meciul de pe teren propriu contra UTA Arad, scor 1-1, duminică, în etapa a 7-a din play-out-ul Superligii de fotbal, după un gol marcat în prelungiri de Gheorghe Grozav, de la punctul cu var.
Petre Apostol
03 mai 2026, 20:27, Sport

Arădenii au deschis scorul rapid pe terenul echipei Petrolul, prin Alexandru Benga, în minutul 12, după o fază fixă executată de Alin Roman din corner.

UTA a avut șansa desprinderii în minutul 48, când Alin Roman a ratat un penalty, acordat pentru henț. Jucătorul arădenilor a șutat, însă, peste poartă.

UTA a mai înscris în minutul 62 prin Florent Poulolo, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid, în urma intervenției VAR.

Pe final, Petrolul a forțat egalarea și a fost răsplătită în minutul 90+7. Gheorghe Grozav a transformat un penalty dictat după un henț în careul oaspeților, stabilind scorul final 1-1.

În urma remizei, UTA Arad ratează șansa să reducă semnificativ ecartul față de prima clasată din play-out, FCSB, care a pierdut surprinzător cu Csikszereda.

UTA se află acum la trei puncte de FCSB.

De partea cealaltă, Petrolul acumulează 24 de puncte și rămâne cu șanse de a evita barajul.

Ploieștenii ocupă locul 13, primul de baraj, și se află la un singur punct în urma Farului Constanța, de pe poziția a 12-a.

