Petrolul egalează în prelungiri pe UTA și încă speră la evitarea barajului din Superliga de fotbal

Arădenii au deschis scorul rapid pe terenul echipei Petrolul, prin Alexandru Benga, în minutul 12, după o fază fixă executată de Alin Roman din corner.

UTA a avut șansa desprinderii în minutul 48, când Alin Roman a ratat un penalty, acordat pentru henț. Jucătorul arădenilor a șutat, însă, peste poartă.

UTA a mai înscris în minutul 62 prin Florent Poulolo, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid, în urma intervenției VAR.

Pe final, Petrolul a forțat egalarea și a fost răsplătită în minutul 90+7. Gheorghe Grozav a transformat un penalty dictat după un henț în careul oaspeților, stabilind scorul final 1-1.

În urma remizei, UTA Arad ratează șansa să reducă semnificativ ecartul față de prima clasată din play-out, FCSB, care a pierdut surprinzător cu Csikszereda.

UTA se află acum la trei puncte de FCSB.

De partea cealaltă, Petrolul acumulează 24 de puncte și rămâne cu șanse de a evita barajul.

Ploieștenii ocupă locul 13, primul de baraj, și se află la un singur punct în urma Farului Constanța, de pe poziția a 12-a.