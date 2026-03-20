FCSB câștigă la limită cu UTA și urcă pe primul loc în play-out în Superliga de fotbal

Partida disputată pe Arena Națională a fost dominată la nivel de posesie de FCSB, dar cu puține ocazii importante.

FCSB a controlat jocul în mare parte, însă a avut dificultăți în a deschide defensiva bine organizată a arădenilor.

Unicul gol al întâlnirii a venit în minutul 56, când David Miculescu a finalizat o fază construită de Darius Olaru. Reușita a fost verificată și validată ulterior, după consultarea arbitrajului video.

UTA a avut puține momente în care a pus în pericol poarta lui FCSB, preferând să se apere și să încerce contraatacuri, fără succes însă.

Pe final, jocul s-a tensionat, cu proteste din partea ambelor echipe, însă tabela a rămas neschimbată.

În urma acestui rezultat, FCSB ajunge în fruntea play-out-ului, cu 27 de puncte.

Campioana en-titre devansează chiar pe UTA, care rămâne la 25 de puncte.