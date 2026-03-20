Prima pagină » Sport » FCSB câștigă la limită cu UTA și urcă pe primul loc în play-out în Superliga de fotbal

FCSB s-a impus la limită, vineri seară, scor 1-0 (0-0), pe terenul echipei UTA Arad, în etapa a doua din play-out-ul Superligii, și urcă pe primul loc în clasament.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
20 mart. 2026, 21:09, Sport

Partida disputată pe Arena Națională a fost dominată la nivel de posesie de FCSB, dar cu puține ocazii importante.

FCSB a controlat jocul în mare parte, însă a avut dificultăți în a deschide defensiva bine organizată a arădenilor.

Unicul gol al întâlnirii a venit în minutul 56, când David Miculescu a finalizat o fază construită de Darius Olaru. Reușita a fost verificată și validată ulterior, după consultarea arbitrajului video.

UTA a avut puține momente în care a pus în pericol poarta lui FCSB, preferând să se apere și să încerce contraatacuri, fără succes însă.

Pe final, jocul s-a tensionat, cu proteste din partea ambelor echipe, însă tabela a rămas neschimbată.

În urma acestui rezultat, FCSB ajunge în fruntea play-out-ului, cu 27 de puncte.

Campioana en-titre devansează chiar pe UTA, care rămâne la 25 de puncte.

Recomandarea video

Președinta Venezuelei a înlocuit toată conducerea armatei, la o zi după ce l-a demis pe ministrul Apărării
G4Media
Trump a pus ochii pe Tărâmul lui Dracula. Potrivit New York Times, compania președintelui vrea să dezvolte un proiect imobiliar în inima Transilvaniei
Gandul
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe aeroportul Otopeni
Cancan
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport
Donald Trump a fost convins de Benjamin Netanyahu că războiul cu Iranul va fi ușor dacă atacă repede, acuză fostul șef al contraterorismului din SUA
Libertatea
Obiectele pe care trebuie să le ai neapărat în casă, în aprilie! Atrag norocul, iubirea și banii
CSID
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor