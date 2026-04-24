FCSB câștigă clar cu Petrolul, 3-1, în primul meci după plecarea lui Rădoi

Gazdele au deschis scorul în minutul 16, când Florin Tănase a transformat un penalty cu o „scăriță”.

În minutul 28, Octavian Popescu a majorat diferența.

FCSB a făcut 3-0 în minutul 56, după o fază colectivă. Tănase l-a lansat pe David Miculescu, acesta a centrat în fața porții, iar Darius Olaru a înscris fără probleme.

Petrolul a redus din diferență în minutul 90, prin Abat Aymbetov, care a marcat după un corner.

În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la 36 de puncte și ocupă primul loc în play-out, în timp ce Petrolul rămâne în zona locurilor de baraj pentru menținerea în prima ligă, pe locul 7 în play-out.

A fost primul meci al celor de la FCSB după plecarea antrenorului Mirel Rădoi. Acesta a părăsit recent echipa după doar cinci meciuri și a semnat cu formația turcă Gaziantep.