Superliga: FCSB a învins categoric Oțelul, iar UTA Arad a trecut de FC Botoșani în meciurile de astăzi

La București, FCSB și-a asigurat victoria încă din prima repriză. Florin Tănase a deschis scorul în minutul 13, din penalty, iar Mihai Popescu a majorat avantajul șapte minute mai târziu, după o pasă venită de la Joyskim Dawa. În minutul 22, Darius Olaru a făcut 3-0, din assistul lui David Miculescu, iar Alexandru Stoian a urcat tabela la 4-0, în minutul 44, după o pasă a lui Olaru.

Partea secundă a fost una lipsită de goluri, iar scorul final a rămas cel stabilit încă de la pauză.

În celălalt meci al zilei, UTA Arad s-a impus pe teren propriu în fața echipei FC Botoșani, scor 3-1.

Rezultatele zilei în Superliga:

UTA Arad – FC Botoșani 3-1

FCSB – Oțelul Galați 4-0

Clasament în zona echipelor implicate în lupta pentru barajul de Conference League:

7. UTA Arad — 31 puncte

8. FCSB — 30 puncte

9. FC Botoșani — 27 puncte

10. Oțelul Galați — 24 puncte