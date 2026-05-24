Baraj pentru Conference League: FCSB – FC Botoșani deschide drumul spre finala cu Dinamo

Câștigătoarea partidei dintre FCSB și FC Botoșani va disputa finala barajului pe 29 mai, în deplasare, împotriva lui Dinamo București, într-un meci care va decide ultima echipă calificată în cupele europene din România.

FCSB a încheiat pe locul 2 în play-out-ul din Superliga, cu 37 de puncte. FC Botoșani s-a situat pe locul 4, cu 33 de puncte.

Confruntarea de la București vine după un sezon în care cele două formații s-au întâlnit de trei ori. FC Botoșani a obținut două victorii, în timp ce FCSB s-a impus o dată.

În turul sezonului regulat, FC Botoșani s-a impus cu 3-1, pe teren propriu, în timp ce la returul de pe Arena Națională bucureștenii s-au impus cu 2-1. În meciul din play-out, jucat pe 3 aprilie, la Botoșani, gazdele s-au impus cu 3-2.

Partida marchează și un moment important pentru banca tehnică a FCSB, unde Marius Baciu debutează oficial, având la dispoziție întregul lot, fără probleme majore de efectiv.

Meciul va fi condus de o brigadă de elită, cu Istvan Kovacs la centru.