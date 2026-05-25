Pastila de slăbit care a cucerit America ar putea ajunge curând și în Europa

Europa renunță la injecțiile pentru slăbit. EMA aprobă comprimatul Wegovy, pastila de slăbit care a cucerit America.
Raluca Anna Veleanu
25 mai 2026, 16:33
Ce a decis Agenția Europeană pentru Medicamente în privința Wegovy comprimat

Agenția Europeană pentru Medicamente a recomandat aprobarea versiunii comprimat a Wegovy, medicamentul pentru slăbit al companiei daneze Novo Nordisk. Decizia ar putea oferi companiei un avans temporar față de rivalul american Eli Lilly pe piața europeană.

EMA a recomandat oficial aprobarea formei orale a Wegovy. Dacă decizia finală va fi favorabilă, Novo Nordisk va fi prima companie cu un comprimat pentru slăbit autorizat în Europa. Eli Lilly nu are încă un produs similar aprobat pe continent, conform Világgazdaság.

Cât de bine s-a vândut comprimatul Wegovy în Statele Unite

Forma orală a Wegovy a fost un succes în America. În primul trimestru din 2026, comprimatul a fost prescris pentru 1,3 milioane de pacienți. Avansul față de Eli Lilly a fost însă scurt. În aprilie, și produsul american a obținut autorizația autorităților americane.

Ce poziție ocupă Novo Nordisk față de Eli Lilly pe piața medicamentelor pentru slăbit

Compania daneză se află în dezavantaj față de Eli Lilly în segmentul injecțiilor. Produsul american, comercializat sub numele Mounjaro sau Zepbound, domină această piață. Novo Nordisk a fost nevoită să reducă deja prețul formulării injectabile a Wegovy din cauza concurenței.

Cum arată situația financiară a Novo Nordisk în 2026

La ultima comunicare a rezultatelor, compania și-a îmbunătățit așteptările pentru acest an. Totuși, se estimează o scădere a profitului și a veniturilor cu 4 – 12%.

Acțiunile Novo Nordisk au pierdut peste 70% din valoare față de maximul atins în vara lui 2024. Atunci, compania era cea mai valoroasă listată la bursă din Europa.

