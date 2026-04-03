Lovitură pentru giganții farmaceutici. Apar versiuni mai ieftine ale medicamentelor pentru slăbit

Piața medicamentelor împotriva obezității, una dintre cele mai profitabile din industria farmaceutică, începe să treacă prin primul mare test: pierderea exclusivității. Expirarea unor brevete importante a pus în mișcare producătorii de medicamente generice, care încearcă să își facă loc într-un sector dominat de doi giganți farmaceutici. Acest context va duce la schimbări importante în ceea ce privește prețurile, concurența și accesul la tratamente,notează El Economista.

În prezent, liderii pieței pentru obezitate și diabet sunt Novo Nordisk, cu Ozempic și Wegovy (substanța activă este semaglutida), și Lilly, cu Mounjaro și Zepbound (principiul activ este tirzepatida). În 2025, compania daneză a raportat venituri de 206.195 milioane de coroane daneze (27.593 milioane de euro), iar compania americană a înregistrat venituri de 36.507 milioane de dolari (31.442 milioane de euro), potrivit rezultatelor lor anuale.

Alte companii inovatoare, precum Roche, care în noiembrie a semnat un acord cu Rovi pentru producția unui medicament pentru slăbit aflat în dezvoltare, Pfizer sau Boehringer, cercetează tratamente destinate persoanelor supraponderale pentru a intra pe această piață.

Piața noilor medicamente pentru obezitate intră treptat în etapa expirării brevetelor, însă acest proces diferă în funcție de moleculă și de țară. Primele au fost medicamentele GLP-1 de primă generație, precum liraglutida (Saxenda, produs de Novo Nordisk), a cărei protecție a început să expire din 2024, permițând deja apariția generice în mai multe piețe. Urmează semaglutida, ale cărei brevete au început să expire în 2026 în țări precum Canada, Brazilia, Turcia, China și India. În Statele Unite și Uniunea Europeană, acestea vor rămâne valabile până în următorul deceniu.

Mai departe în timp se află tirzepatida dezvoltată de Lilly, al cărei brevet va expira abia în 2036. În plus, există și brevete secundare care ar putea prelungi protecția până spre finalul anilor 2030. Această diferență de peste zece ani explică de ce, în timp ce genericele de semaglutidă apar rapid pe piață, compania americană își menține poziția solidă în segmentul premium al tratamentelor pentru obezitate.

Reglementările permit companiilor farmaceutice să înceapă dezvoltarea unui medicament generic înainte ca produsul original să își piardă exclusivitatea, însă comercializarea nu este permisă până la expirarea perioadei de protecție. Odată lansate pe piață, genericele determină scăderea prețurilor pentru substanța activă.

Catalogul de generice se extinde

Mai multe companii au confirmat că lucrează la aceste molecule. De exemplu, Teva a lansat deja o versiune de liraglutidă după expirarea brevetului și analizează dezvoltarea generice pentru noile tratamente împotriva obezității.

„Analizăm această oportunitate, deoarece piața tratamentelor pentru obezitate se transformă rapid și evoluează de la terapii mai vechi la tratamente inovatoare”, a declarat Marta González Casal, director general al companiei în Spania.

Biocon a anunțat, la rândul său, că dezvoltă și înregistrează versiuni generice de liraglutidă și semaglutidă în mai multe țări.

Și companiile farmaceutice spaniole sunt interesate. Galenicum a încheiat un parteneriat cu firma indiană Lupin pentru a produce un generic de semaglutidă. Compania din Catalonia se va ocupa de dezvoltare, producție și aprovizionare, iar partenerul indian va gestiona aprobările, comercializarea și distribuția.

Kern Pharma a declarat că va fi pregătită să lanseze versiuni generice imediat ce brevetele pentru Ozempic și Mounjaro vor expira. Compania negociază deja mai multe acorduri aflate într-un stadiu avansat, potrivit CEO-ului Raúl Díaz-Varela. În paralel, Laboratorios Normon analizează posibilitatea de a intra pe această piață.

„Medicamentele GLP-1 sunt în prezent cele mai căutate și analizăm atent dacă vom intra în acest segment”, a declarat directorul general Jesús Govantes García.

India, primul câmp de test

Brevetul pentru semaglutidă a expirat în India pe 20 martie 2026, transformând această țară în prima mare piață care permite accesul la generice pentru aceste medicamente foarte populare. Peste 40 de companii farmaceutice indiene au lansat sau au anunțat versiuni generice în aceeași zi, declanșând o adevărată competiție de prețuri.

Printre companiile implicate se numără Sun Pharma, Biocon, Lupin, Dr. Reddy’s, Cipla sau Torrent Pharmaceuticals, unele dintre cele mai importante nume din industria globală a medicamentelor generice. Unele dintre acestea nu s-au limitat la copierea variantelor injectabile, ci au încercat să le îmbunătățească. De exemplu, Torrent a lansat și o versiune orală generică de semaglutidă.

Până acum, utilizarea acestor medicamente în India era limitată în principal la populația urbană cu venituri ridicate. Odată cu apariția versiunilor mai ieftine, specialiștii se așteaptă la o creștere rapidă a numărului de pacienți. Totuși, autoritățile sanitare au avertizat asupra riscurilor legate de automedicație, dozare incorectă și calitatea variabilă a dispozitivelor.

Cum reacționează giganții

India devine astfel primul loc unde se testează viitorul pieței după sfârșitul monopolului. Presiunea generată de concurență a obligat Novo Nordisk să reacționeze, compania reducând prețurile Ozempic și Wegovy cu până la 48% pentru a limita pierderea cotei de piață. Unele generice sunt cu până la 70% mai ieftine decât produsele originale.

De exemplu, Natco Pharma a stabilit costul lunar al tratamentului la aproximativ 1.290 de rupii (circa 14 euro) și 1.750 de rupii (aproximativ 19 euro).

În schimb, Lilly este mai puțin afectată de această situație, deoarece tirzepatida, substanța activă din Mounjaro și Zepbound, va rămâne protejată prin brevet până în 2036.