Novo Nordisk și Pfizer licitează pentru compania americană de biotehnologie Metsera

Novo Nordisk, compania care produce medicamentul de succes pentru slăbit Wegovy și medicamentul pentru diabet Ozempic, a oferit până la 8,5 miliarde de dolari, inclusiv 6 miliarde de dolari în avans și plăți ulterioare pe baza unor obiective. Oferta Pfizer era în valoare de 7,3 miliarde de dolari, inclusiv plățile pe baza obiectivelor, potrivit Reuters.

Metsera a declarat într-un comunicat că oferta Novo era „superioară” și că a notificat Pfizer, care are acum patru zile lucrătoare pentru a negocia. Aceasta a afirmat că oferta Novo a evaluat Metsera la până la 77,75 dolari pe acțiune, pentru un total de aproximativ 9 miliarde de dolari.

Acțiunile Metsera, care deja crescuseră cu aproape 100% din ianuarie, au urcat, joi, cu aproximativ 22%.

Pfizer a declarat că Novo a făcut o ofertă anterioară respinsă pentru Metsera. A calificat oferta revizuită a Novo ca fiind „imprudentă” și dăunătoare pentru concurența pe piața medicamentelor pentru obezitate, adăugând că va „urmări toate căile legale” pentru a-și apăra drepturile în cadrul tranzacției.

Novo Nordisk a refuzat să comenteze oferta anterioară

Novo Nordisk a refuzat să comenteze oferta sa anterioară, care a fost confirmată de mai multe alte surse.

Compania a declarat pentru Reuters că oferta sa actuală „depășește cu mult” cea a Pfizer și a subliniat angajamentul său de a investi în Statele Unite.

„Am respectat cu strictețe toate restricțiile prevăzute în acordul de fuziune cu Pfizer și suntem încrezători că faptele și legea sunt de partea noastră”, a declarat compania.

Această mișcare semnalează o schimbare agresivă a strategiei Novo Nordisk la o săptămână după demiterea majorității membrilor consiliului de administrație al companiei, din cauza îngrijorărilor că aceasta nu avansa suficient de repede pe piața produselor pentru obezitate, unde concurează cu principalul său rival, Eli Lilly.