De ce achiziția Warner Bros. de către Netflix ridică semne de întrebare: analiștii Wall Street nu înțeleg tranzacția de 82,6 miliarde

Analiștii de pe Wall Street și sindicatele hollywoodiene pun sub semnul întrebării tranzacția: merită riscul?

Achiziția Warner Bros. de către Netflix în valoare de 82,6 miliarde de dolari reprezintă un moment tensionat pentru Hollywood. Industria divertismentului este din ce în ce mai mult eclipsată de giganții tehnologici, indiferent dacă tranzacția va fi finalizată sau nu.

„Nou-venitul a devorat Hollywoodul”

TechCrunch arată că, simbolic, acesta este momentul în care noul-venit a devorat Hollywoodul. „Au apărut toate aceste articole care spuneau: Netflix devorează Hollywoodul, Netflix transformă Hollywoodul””, susține sursa citată.

Netflix, care a început ca o mică companie care livra DVD-uri prin poștă, licitează acum pentru o companie cu tradiție. Aceasta pare a fi una dintre cele mai dramatice schimbări din industrie, atât simbolic cât și substanțial.

Întrebări despre aprobarea autorităților și oferta Paramount

Există mai multe întrebări legate de tranzacție. Netflix va obține aprobarea autorităților de reglementare? Oferta ostilă a Paramount va avea succes?

Din cauza modului în care Paramount a forțat Warner Bros. să ia în considerare ofertele de achiziție, pare puțin probabil ca Warner Bros. să poată continua ca o companie independentă. Zilele Warner Bros. ca companie independentă par a fi numărate.

„Este un risc prea mare?”

Kirsten Korosec de la podcastul Equity a remarcat că aceasta este doar cea mai recentă mișcare care aduce o consolidare mai mare în industria media. Warner Bros. a trecut deja printr-o consolidare cu Discovery.

„Ar trebui să cumpere asta? Este asta ceea ce le trebuie pentru a se extinde? Este un risc pentru ei să-și asume atât de mult?”, s-a întrebat Korosec.

Ce câștigă Netflix din tranzacție

TechCrunch a explicat că înțelege de ce are sens pentru Netflix. Este o modalitate de a prelua o bibliotecă de conținut care este deja destul de mare. Warner Bros. a avut câteva seriale de televiziune de mare succes, iar Netflix va deveni mult mai puternic în ceea ce privește conținutul.

Brusc, Netflix va fi implicat în toate aceste alte afaceri: industria cinematografică, parcurile tematice, producerea de seriale TV pentru alte servicii și rețele de streaming. Netflix spune că va continua să le susțină, dar rămâne de văzut în ce măsură.

Analiștii se luptă să înțeleagă tranzacția

Dacă te uiți la conferința cu analiștii pe care directorii Netflix au ținut-o după anunțarea tranzacției, poți vedea că analiștii se luptă cu această idee. „Bine, înțeleg că asta vă dezvoltă afacerea, dar o dezvoltă atât de mult încât merită o tranzacție de 82 de miliarde de dolari?”, s-au întrebat aceștia.

Sindicatele și proprietarii de cinematografe, îngrijorați

Dincolo de perspectiva Netflix, mai sunt și toți ceilalți din Hollywood. Există titluri hiperbolice despre sfârșitul Hollywoodului și sfârșitul afacerii cu cinematografe.

Toate sindicatele spun, în esență, fie „Această tranzacție ar trebui blocată”, fie „Suntem foarte, foarte, foarte îngrijorați de această tranzacție„. Proprietarii de cinematografe sunt, de asemenea, alarmați.

Două întrebări esențiale

Sursa citată se întreabă: Este aceasta o afacere bună pentru Netflix? Și este aceasta o afacere bună pentru industria divertismentului?

„Nu am un răspuns bun pentru niciuna dintre ele, dar cred că este mai probabil să fie o afacere bună pentru Netflix decât să fie o afacere bună pentru industria divertismentului”, a concluzionat el.