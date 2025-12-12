Regizor de la Hollywood, condamnat pentru că a fraudat Netflix cu 11 milioane de dolari

Carl Erik Rinsch, cunoscut mai ales pentru regia filmului „47 Ronin”, a fost condamnat pentru fraudă electronică, spălare de bani și alte acuzații, potrivit documentelor instanței și a unui purtător de cuvânt al procurorilor federali din New York.

Într-o declarație, avocatul lui Rinsch, Benjamin Zeman, a declarat că verdictul este greșit și „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii care se află în dispute contractuale și creative cu finanțatorii lor, în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume, fiind puși sub acuzare de guvernul federal pentru fraudă”, potrivit CNN.

Procurorii au declarat că Netflix i-a plătit inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat numit „White Horse”, apoi i-a trimis alte 11 milioane de dolari după ce acesta a spus că are nevoie de finanțare suplimentară pentru a finaliza producția.

Dar, în loc să investească banii în producție, Rinsch i-a direcționat către un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din cei 11 milioane de dolari în câteva luni, potrivit procurorilor.

Apoi a plasat fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un oarecare profit, deși Rinsch a depus apoi banii în propriul cont bancar.

Achiziții de lux

Au urmat achizițiile generoase, au declarat procurorii, Rinsch cumpărând cinci Rolls-Royce-uri și un Ferrari, împreună cu 652.000 de dolari pe ceasuri și haine. De asemenea, a cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit încă 295.000 de dolari pe lenjerie de pat și lenjerie de pat de lux. În plus, a folosit o parte din bani pentru a achita facturi de card de credit în valoare de aproximativ 1,8 milioane de dolari, au declarat procurorii.

Rinsch nu a terminat niciodată spectacolul. Data condamnării sale este stabilită pentru aprilie.