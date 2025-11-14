Kalyna Film dă startul primei producții istorice ucraineano-americane

Compania ucraineană Kalyna Film a lansat un proiect cinematografic istoric realizat împreună cu un investitor privat din Statele Unite, marcând o premieră pentru studioul ucrainean. Anunțul a fost făcut vineri de regizorul american Joe DiRienzo, responsabil de dezvoltarea pe piața SUA, aflat la Kiev pentru începerea etapei active de filmare.

DiRienzo spune că 2025 este un an important pentru extinderea internațională a Kalyna Film. Compania a semnat deja trei acorduri cu parteneri din străinătate și a deschis un birou la New York. Unul dintre proiecte este realizat la cererea investitorului american.

DiRienzo: Ucraina nu are luxul de a pierde timp

Reprezentantul companiei spune că Hollywoodul este tot mai interesat de echipele ucrainene, deoarece acestea lucrează eficient și acceptă condiții pe care alte piețe le consideră dificile: „Ucraina nu are luxul de a întârzia și de aceea se dezvoltă mai repede. Faceți ceea ce alții doar îndrăznesc să încerce. Nu încetiniți! Lăsați lumea să vă ajungă din urmă”, a declarat DiRienzo pentru Interfax-Ukraine.

Regizorul american a subliniat și diferențele dintre ritmul industriei americane și cel al industriei ucrainene: „Statele Unite rămân legate de vechile modele de lucru, pentru că acestea sunt cele care ne-au făcut bogați. Ucraina, însă, înțelege că nu există cale de întoarcere… este forțată să creeze o lume nouă. Și tocmai acest nou drum vă va îmbogăți”, le-a transmis el ucrainenilor.

De la Kiev spre piața americană

Între 2023 și 2024, Kalyna Film a realizat peste 25 de ore de conținut audiovizual, finanțat aproape integral din surse ucrainene, cu sprijinul unui mic grant european. Compania are în vedere producția mai multor filme în Ucraina și o intrare în forță pe piața americană.