Zelenski se declară pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina, însă numește două condiții. Care sunt acestea

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale, în contextul în care Washingtonul a formulat recent o astfel de solicitare.

Vorbind cu jurnaliștii joi dimineață, Zelenski a spus că „Statele Unite ale Americii au solicitat organizarea alegerilor prezidențiale, iar eu le-am spus că sunt pregătit pentru astfel de alegeri”, notează Kyiv Post.

Afirmațiile lui Zelenski vin în contextul în care recent, președintele SUA, Donald Trump, a criticat Ucraina pentru faptul că nu a organizat alegeri. Liderul de la Casa Albă a spus, într-un interviu pentru POLITICO, faptul că Ucraina „nu poate fi considerată o democrație” și a sugerat că autoritățile ucrainene „folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri”.

„Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este vorba de democrație”, a spus Trump în interviul pentru POLITICO.

Pe de altă parte, Zelenski a insistat că nu se agață de putere. „Nu mă agăț de funcția mea. Cred că Ucraina ar trebui să fie pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor”, a spus el, potrivit Kyiv Post.

Condițiile pentru organizarea scrutinului prezidențial

El a afirmat că alegerile prezidențiale pot fi organizate, dar doar dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete în curs și un cadru juridic care să garanteze legitimitatea în condiții de lege marțială.

Dacă securitatea alegerilor ar fi asigurată, Zelenski a mai spus că Ucraina „ar putea fi gata să procedeze la organizarea scrutinului în „următoarele 60-90 de zile”.

Opinia publicului privind organizarea alegerilor

Un nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că 57% dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc numai după semnarea unui acord de pace definitiv și după încheierea completă a războiului.

Directorul executiv al Institutului de Sociologie din Kiev, Anton Hrushetsky, a declarat, potrivit Kyiv Post, că în prezent nu există o cerere publică pentru organizarea de alegeri în timpul războiului. De asemenea, acesta subliniază că încrederea publicului în Zelenski rămâne ridicată.

În Ucraina, nu pot fi organizate alegeri în timp ce legea marțială este în vigoare, așa cum prevede în mod explicit constituția țării.