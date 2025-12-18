Prima pagină » Știri externe » Banca Centrală Europeană menține dobânzile neschimbate pe fondul stabilității economice și a inflației controlate

Banca Centrală Europeană menține dobânzile neschimbate pe fondul stabilității economice și a inflației controlate

Banca Centrală Europeană (BCE) este așteptată să mențină neschimbate ratele dobânzilor la ședința de politică monetară de joi, semnalând o lipsă de apetit pentru reduceri în viitorul apropiat.
Andrei Rachieru
18 dec. 2025, 17:18, Economic

Decizia vine într-un context în care economia zonei euro dă dovadă de reziliență, în pofida șocurilor comerciale globale, iar inflația rămâne stabilă în jurul țintei de 2%.

Datele recente privind creșterea economică din zona euro, care cuprinde 20 de state, au depășit așteptările BCE. Exportatorii europeni s-au adaptat mai bine decât se anticipa la tarifele impuse de Statele Unite, iar creșterea cheltuielilor interne din Germania a compensat slăbiciunea sectorului manufacturier.

Inflația s-a menținut în jurul pragului de 2%, susținută în special de creșterea prețurilor din sectorul serviciilor, iar perspectivele indică o stabilitate similară pe termen mediu. În acest context, BCE ar putea revizui în creștere prognozele privind evoluția economică și inflația, marcând practic finalul ciclului de relaxare monetară început în urmă cu un an, când rata-cheie a fost redusă de la 4% la 2%.

Președinta BCE, Christine Lagarde, a confirmat anterior că instituția va ajusta estimările de creștere economică, care în prezent indică un avans al PIB de 1,2% în acest an, 1% în 2026 și 1,3% în 2027.

Discuțiile despre majorări rămân premature

Deși pe piețele financiare au apărut speculații privind o posibilă majorare a dobânzilor anul viitor, majoritatea economiștilor consideră acest scenariu prematur. Capacitatea neutilizată din sectorul industrial și dezechilibrele structurale persistente limitează spațiul de manevră al BCE.

Totuși, comentariile unor membri ai Consiliului Guvernatorilor au alimentat așteptările privind o politică monetară mai restrictivă pe termen lung. Conform unui sondaj Reuters, cei mai mulți economiști estimează că BCE va menține ratele actuale până cel puțin în 2026–2027.

Un factor important care ar putea influența inflația este aprecierea monedei euro față de yuanul chinezesc și dolarul american, afectând competitivitatea exporturilor europene. Analiștii subliniază că relația euro–yuan este mai relevantă decât cursul euro–dolar în evaluarea competitivității externe a zonei euro.

