Europa vrea să schimbe regulile pentru bănci

Banca Centrală Europeană pregătește o reformă a reglementărilor bancare, menită să elimine din complexitatea creată după criza din 2007-2008, fără însă a slăbi siguranța sistemului financiar. Instituția propune comasarea rezervelor de capital stabilite la nivel național, pentru ca băncile să respecte un singur tip de cerință de capital în întreaga Uniune Europeană.

Potrivit surselor citate de Reuters, măsurile propuse vor „reduce numărul cerințelor de capital, fără a reduce nivelul acestora”. Altfel spus, băncile vor avea de îndeplinit mai puține tipuri de reguli, dar suma totală de capital obligatorie rămâne neschimbată.

Bănci europene vs. bănci americane

Propunerea BCE este mai prudentă decât deciziile recente din Statele Unite și Marea Britanie, unde autoritățile „au fost mai agresive în dereglementare”. Acolo, regulile au fost relaxate, iar băncile pot acorda împrumuturi cu mai puține limitări pentru a stimula economia.

Măsura îi nemulțumește pe bancherii europeni, aflați în competiție cu rivalii lor americani, mai ales că o astfel de abordare poate implica și riscuri mai mari în sistemul financiar.

Mai puțină birocrație

O schimbare importantă ar fi combinarea a două tipuri de „plase de siguranță” financiare ale băncilor. Una destinată riscurilor mari din economie și alta care se activează în perioade de boom al creditării. În prezent, aceste cerințe diferă mult de la o țară la alta, de la 0,5% în Italia și Cehia la 7% în Danemarca. Procentele reprezintă partea din banii băncii care trebuie pusă deoparte ca rezervă. Sumele ajută la acoperirea eventualelor pierderi și protejează clienții în situații de criză.

Reforma avansată de BCE urmărește să reducă birocrația, să unifice raportările cerute de autorități și să ofere un cadru mai clar inclusiv pentru băncile mici. Acestea spun că actualele reguli „sunt prea complexe și le pun în dezavantaj față de competitorii americani”.

Schimbările, încă departe de aplicare

Totuși, BCE nu intenționează să reducă nivelul total de capital impus băncilor. „Există o disponibilitate foarte redusă pentru diminuarea cerințelor generale de capital”.

Propunerile vor ajunge în continuare la Comisia Europeană și ar putea necesita ani pentru a deveni lege. Dezbaterea privind protecția contribuabililor în cazul unor viitoare crize bancare rămâne astfel deschisă.