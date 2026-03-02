Europa vrea autonomie în telecomunicații: fond de 100 de milioane de euro pentru 6G, AI și rețele spațiale

Recent, la Mobile World Congress, Agenția Spațială Europeană (ESA) și GSMA au anunțat lansarea unui fond de 100 de milioane de euro dedicat dezvoltării rețelelor non-terestre (NTN), pilonul central al conectivității viitorului. Această inițiativă urmărește combinarea infrastructurii terestre cu cea satelitară pentru a crea un sistem de comunicații hibrid. Acest nou ecosistem va permite rularea unor aplicații avansate bazate pe 6G și AI, arată Euronews.

Oficialii ESA consideră că o conectivitate robustă este esențială pentru digitalizarea economiei. Noua finanțare va accelera inovația în sectoare vitale, precum telemedicina, chirurgia de la distanță, vehiculele autonome și agricultura de precizie.

Patru axe principale de dezvoltare

Programul de finanțare se adresează companiilor din statele membre UE, proiectele fiind selectate de ESA pe baza a patru direcții strategice:

Gestiunea inteligentă a rețelelor: Utilizarea AI pentru coordonarea sistemelor multi-orbită.

Conectivitate directă (D2D): Legături directe între sateliți și smartphone-uri sau echipamente IoT.

Infrastructură de testare: Crearea unor platforme pentru experimentarea tehnologiilor 5G și 6G.

Inovație timpurie în 6G: Cercetări privind „edge intelligence” și Internetul Lucrurilor (IoT) avansat.

Conform GSMA, acest parteneriat va extinde beneficiile tehnologiei moderne chiar și în cele mai izolate zone ale continentului.

Deși companiile din Statele Unite conduc în prezent sectorul internetului prin satelit, Europa mizează pe experiența sa în software specializat și producție high-tech pentru a oferi o alternativă autonomă. Fondurile publice sunt menite să reducă riscurile financiare pentru firmele europene, încurajând crearea unor soluții digitale scalabile la nivel mondial.

La Mobile World Congress, nume precum Nokia, OQ Technology și MinWave Technologies au prezentat deja soluții practice pentru aceste arhitecturi hibride.

Comunicații dincolo de limitele planetei

Un aspect inovator al proiectului este legătura dintre infrastructura terestră și misiunile spațiale. Un exemplu concret prezentat a fost modulul lunar Argonaut, unde vizitatorii au putut vedea cum un rover poate fi operat de la distanță printr-o conexiune satelitară activă. Astfel, tehnologia dezvoltată în Europa va deservi atât nevoile civile de pe Pământ, cât și viitoarele explorări pe Lună.

Într-un moment marcat de competiție internațională acerbă pentru controlul spațiului digital, Europa își întărește poziția strategică. Investiția de 100 de milioane de euro confirmă angajamentul de a integra inteligența artificială și standardul 6G într-un sistem de comunicații global, sigur și independent.