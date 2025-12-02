Banca Centrală Europeană consideră imposibilă garantarea împrumutului de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina

„O astfel de propunere nu este luată în considerare deoarece ar putea încălca tratatele juridice ale Uniunii Europene (UE) care interzic finanțarea monetară”, a declarat marți un purtător de cuvânt al BCE pentru EFE.

Ziarul britanic „Financial Times” a relatat anterior că „BCE refuză să susțină o plată de 140 de miliarde de euro către Ucraina, dând o lovitură planului UE de a acorda un împrumut pentru reparații garantat cu active rusești înghețate”.

Activele băncii centrale a Rusiei sunt blocate în Euroclear, infrastructura de custodie financiară cu sediul la Bruxelles.

Propunerea lasă BCE cu mâinile legate

Planul CE de finanțare a Ucrainei în următorii doi ani prevede că statele europene vor oferi garanții de stat pentru a se asigura că riscul rambursării împrumutului de 140 de miliarde de euro este împărțit .

Financial Times consideră că unele țări europene ar putea să nu fie capabile să obțină rapid numerar în caz de urgență, iar acest lucru ar putea pune presiune pe piețe și ar putea crea probleme de lichiditate.

Propunerea CE prevede că, în cazul în care, în orice moment, statele nu sunt în măsură să plătească, BCE va trebui să își asume plățile. Însă BCE consideră că este o propunere imposibil de îndeplinit, deoarece Tratatul o împiedică și contravine mandatului său.

Prin urmare, CE a început să lucreze la o altă propunere alternativă care ar oferi lichidități temporare pentru a sprijini împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, adaugă Financial Times.