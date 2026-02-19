UE nu solicită repararea urgentă a conductei Drujba din Ucraina, afirmă purtătoarea de cuvânt

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene (CE), Anna-Kaisa Itkonen, a declarat că Uniunea Europeană nu presează Ucraina și nici nu impune termene limită pentru repararea conductei petroliere Drujba sau pentru reluarea tranzitului de țiței rusesc în Europa, potrivit European Pravda.

„În ceea ce privește reparația conductei Drujba din Ucraina, vreau să fiu foarte clar că suntem în contact cu toate autoritățile relevante, inclusiv cu Ucraina, pentru a obține clarificări cu privire la calendarul reparațiilor. Nu exercităm presiuni, nu forțăm și nu impunem termene limită Ucrainei pentru a face acest lucru”, a declarat purtătoarea de cuvânt a CE.

Oficiala a subliniat că, în contextul celor patru ani de război, Rusia a utilizat infrastructura energetică a Ucrainei în timp ce o distrugea, în mod „stategic și sistematic”.

„Ucraina a depus eforturi supraomenești pentru a continua reparațiile și restaurările, în mare parte cu sprijinul statelor membre ale UE și al Comisiei, pe care le-am mobilizat pentru a ne asigura că spitalele și gospodăriile rămân încălzite și că industria poate funcționa.

În acest caz, nu exercităm presiuni, nu facem presiuni și nu există termene limită. Acest lucru trebuie să fie foarte clar. Dar, desigur, având în vedere situația, având în vedere contextul, suntem în contact [cu partea ucraineană – n.r.] în ceea ce privește orice termene limită”, a declarat Itkonen.

Conducta Drujba a fost avariată în urma atacului aerian rus din 27 ianuarie. În consecință, livrările de țiței rusesc au fost sistate în Ungaria și Slovacia.

În Slovacia a fost declarată stare de Urgență în sectorul petrolier, iar Ungaria premierul Viktor Orbán a reacționat dur cu privire la varianta de a folosi petrol din rezervele proprii ale țării.