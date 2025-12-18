Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești rămâne în analiză. Bogdan Ivan: „Considerăm că este oportun ca structura acționariatului să rămână neschimbată”. Pașii următori

Ministerul Energiei își reafirmă sprijinul pentru continuarea proiectului SMR de la Doicești, aflat în Faza 2 a Studiilor de Design și Fezabilitate, implicit înainte unei decizii finale de investiție, au transmis oficialii instituției, joi, printr-un comunicat de presă.

Centrala nucleară de la Doicești este un proiect cu șase module, care utilizează tehnologia americanilor de la NuScale Power, cu o putere instalată care echivalează cu o treime din producția celor două reactoare de la Cernavodă.

Potrivit Ministerului Energiei, după discuții aplicate cu acționarii companiei de proiect, a fost identificată soluția finanțării integrale a etapei actuale de dezvoltare. Conform parcursului actual, decizia finală de investiție urmează să fie luată în cursul anului viitor.

Ministerul Energiei a anunțat că explorează în același timp posibilitatea dezvoltării unor proiecte noi tip SMR în România, cu obiectivul de a plasa țara noastră în poziția de lider și promotor al unei tehnologii inovatoare și sigure din surse nucleare.

„Proiectul SMR de la Doicești continuă, cu susținerea Ministerului Energiei. Le mulțumesc acționarilor companiei de proiect care au găsit soluția și resursele necesare pentru a definitiva faza finală a studiilor de design și fezabilitate, care ne va oferi toate informațiile necesare pentru o decizie finală de investiție, programată pentru anul 2026”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Structura acționariatului

Conducerea Ministerului a anunțat că proiectul SMR de la Doicești va continua cu structura nemodificată a acționariatului companiei de proiect RoPower Nuclear, formată din Nuclearelectrica și Nova Power and Gas.

„Echipa de proiect este foarte aproape de a finaliza ultima etapă de studii necesare unei decizii corecte și finale de investiție. În acest moment, considerăm că este oportun ca structura acționariatului să rămână neschimbată, urmând ca, pe baza concluziilor studiului de fezabilitate, să deschidem proiectul către investitori”, a explicat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Decizia era pe ordinea de zi de joi a Adunării Generale Extraordinare a Acționari (AGEA) a acționarilor Nuclearelectrica, controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, care deșine jumătatte din compania de proiect de la Doicești, RoPower Nuclear S.A., alături de compania privată Nova Power&Gas, parte din grupul E-INFRA al clujenilor Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu.

Mai exact, acționarii Nucleareletrica aveau de desis încheierea unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE), din Coreea, în calitate de investior în compania de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN),inclusiv încheierea unui acord ce urma să fie semnat între SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) pentru dezvoltarea Proiectului SMR în Doicești.

DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND („DSPE” sau „PEF”) este un fond de capital privat, cu sediul în Coreea de Sud, care a fost înființat și este administrat de DS Private Equity Co., Ltd, o companie angajată în activități de investiții de tip leveraged buyouts, recapitalizari și achiziții în următoarele industrii: tehnologie, sănătate, consum, servicii financiare, infrastructură și energie, fiind afiliată DS Asset Management, deținând la ora actuală o participație și în NuScale, că urmare a unei tranzacții directe autorizată de guvernul SUA. De altfel, intenția DSPE de a investi în proiectul RoPower a făcut parte din anunțul Casei Albe cu ocazia summit-ului G7 din luna mai 2023. În acest sens, DSPE a creat un fond special pentru acest proiect în cuantum reprezentând contravaloarea in euro a 109,171,500,000 woni sud-coreeni (68 milioane de euro) prin intermediul a 3 investitori (LPs): KIND (34,7%), K-Growth (35%) și Samsung (30,3%).

Potrivit documentelor de fundamentare, DSPE (PEF) ar fi urmat să investească 68 de milioane de euro, pentru a se obține majorarea valorii capitalului social al RoPower Nuclear până la valoarea totală de 172 milioane de euro (fiind incluse aici și valoarea capitalului social inițial, subscris și vărsat de primii doi acționari, SNN – 80 milioane de euro, și NPG – 24 milioane de euro). Astfel, SNN ar fi avut o participație de 46,51%, NPG – 13,95% și DSPE, 39,53%.

Estimările Nuclearelectrica

„Nuclearelectrica SA continuă dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici în conformitate cu aprobările corporative de până acum și hotărârile acționarilor. Proiectul se află în cea de-a două etapă a studiilor FEED (Front End Engineering), etapă care va permite obținerea unor date suplimentare privind fezabilitatea și economia proiectului”, a transmis, joi, compania într-un infromare la BVB.

Potrivit oficialilor, faza de dezvoltare ulterioară FEED 2 se va derula cu respectarea legislației aplicabile proiectelor nucleare și a tuturor prevederilor de guvernanță corporativă, cu încadrarea în capabilitățile financiare ale SNN, similar celorlalte proiecte dezvoltate de companie.

„Proiectul Reactoarelor Modulare Mici, adițional retehnologizării Unității 1 și Unităților 3 și 4, tehnologie CANDU, vor poziționa România pe harta internațională a industriei nucleare, prin know-how și dezvoltarea lanțului de aprovizionare, într-o etapă a tranziției energetice în care, la nivel global și european, reactoarele modulare reprezintă o soluție în asigurarea securității și independenței energetice”, se arată în mesajul directorul general companiei, Cosmin Ghiță, la BVB

„Conform Wood Mackenzie, portofoliul global SMR a crescut cu 65% din 2021 până la o capacitate planificată de 22 gigawati. Proiectele nucleare și inovația tehnologică, bazată pe zeci de ani de experiență în operare, reprezintă viitorul energetic, însă implementarea acestora se poate realiza doar cu sprijinul adecvat guvernamental, sprijin pe care contăm în etapele următoare de dezvoltare a proiectului și care reprezintă o diferența semnificativă în avansare și implementare, conform graficului de dezvoltare. Votul din AGA privind modificarea structurii acționariatului companiei de proiect RoPower reprezintă decizia acționarului majoritar la acest moment”, a transmis conducerea companiei.

Nuclearelectrica operează centrala nucleară de la Cernavodă, cu două unități nucleare CANDU, unde produce peste 20% din producția totală de energie și cu 33% din producția totală de energie fără CO2 din România. Fiecare unitate are o putere instalată de producție de 700 MW.

Mesajul Nova Power & Gas

Nova Power & Gas, parte a grupului E-INFRA, continuă să susțină și să investească, cu încredere, în proiectul SMR de la Doicești. Reprezentanții companiei au declarat că investițiile proprii în dezvoltarea primului proiect SMR din Europa vor continua, în ritmul și termenii stabiliți cu partenerii de proiect din România și SUA, a transmis compania, joi, printr-un comunciat de presă.

„Situl amplasamentului de la Doicești este transformat total. Acolo unde era una dintre cele mai mari termocentrale pe cărbune din țară, acum este un amplasament ecologizat, pregătit pentru dezvoltarea proiectului SMR atât la suprafață, cât și în subsol. Lucrările derulate din investițiile NOVA în beneficiul Proiectului SMR Doicești în perioada 2022 – 2025 au inclus lucrări complexe și de mare anvergură, urmărind să îndeplinească cerințele autorității de mediu și nu în ultimul rând cerințele speciale ale unui proiect nuclear de tip SMR”, a declarat dl Septimiu Costea, CEO Nova Power & Gas.

Compania Nova Power & Gas deține 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, înființată pentru dezvoltarea primului proiect SMR din Europa, în Doicești România.

Potrivit companiei, Nova Power & Gas a efectuat în perioada 2022 – 2025 pe cost propriu și cu până la 200 de angajați prezenți în sit în perioada maximă de lucrări, ample lucrări de amenajare, îmbunătățire și conservare a Amplasamentului, cu scopul pregătirii acestuia pentru începerea lucrărilor la centrala SMR. Acest lucru contribuie la eficientizarea costurilor și la respectarea calendarului de proiect în conformitate cu planurile din cadrul etapei FEED 1 Faza 1.

Capacitatea proiectului de la Doicești

Potrivit Ministerului Energiei, proiectul SMR de la Doicești înseamnă instalarea a 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW. Complexul va produce în bandă 462 de MW la un factor de capacitate de peste 95%. Tehnologia pe care se bazează proiectul este singura din lume care a primit două aprobări de design din partea reglementatorului nuclear din Statele Unite ale Americii.

„Eu cred în acest proiect pentru că vine cu o soluție inovatoare și sigură la nevoia noastră de energie livrată în bandă. Funcționează constant, indiferent de condițiile de vreme, debitul apelor sau puterea soarelui și, foarte important, fără emisii nocive în atmosferă. De aceea, am dispus explorarea de noi posibilități pentru a dezvolta proiecte similare în România. Pe lângă energie, vorbim de locul nostru asigurat într-o industrie emergentă care se generează locuri de muncă, expertiză și profit pentru companiile românești, precum și pregătirea unor generații de experți înalt specializați pentru viitor”, a subliniat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Proiectul SMR de la Doicești se află în ultima fază a studiilor de design și fezabilitate (FEED 2). Pe baza rezultatelor studiilor, este preconizat ca decizia finală de investiție pentru cea mai nouă mini centrală nucleară din România să fie luată în anul 2026.

Traseul proiectului

În septembrie 2024, Banca de Export-Import a SUA (EXIM) a aprobat un angajament financiar de până la 99 milioane de dolari în favoarea companiei RoPower Nuclear S.A. pentru finanțarea dezvoltării unui proiect nuclear la Doicești.

Conform datelor oficiale, proiectul Doicești va avea un impact semnificativ asupra economiei locale și naționale. Va crea aproape 200 de locuri de muncă permanente în centrală, 1.500 de locuri de muncă în etapa de construcție și 2.300 de locuri de muncă în producție.

În noiembrie 2020, directorul executiv al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă, şi preşedintele şi directorul general al NuScale Power, John Hopkins, au semnat, la Glasgow, acordul pe baza căruia cele două companii vor coopera pentru construcţia unui reactor nuclear modular de mici dimensiuni (Small Modular Reactor – SMR) în România. Semnarea documentelor a avut loc după ce Administraţia SUA a anunţat că firma americană NuScale Power va construi în România un reactor nuclear modular de mici dimensiuni În septembrie 2020, compania NuScale Power a primit autorizarea în SUA pentru minireactorul său nuclear.

Ulterior, în aprilie 2022, NuScale a anunțat că încep procesul de fabricare a componentelor reactoarelor, compania coreeană Doosan Enerbility fiind aleasă pentru producția de echipamente principale pentru reactoarele modulare mici (SMR) NuScale.

Între timp, proiectul-pilot, din SUA, al NuScale a căzut, în noiembrie 2023, din cauza unor probleme de finanțare, lăsând astfel România în poziția de a fi primul stat din lume în care ar putea să fie amplasate aceste reactoare, la amplasamentul unei foste centrale de cărbune din Doicești, Dâmbovița, ales de compania de proiect, RoPower.

Centrala nucleară ar urma să aibă cu o durata de viață de peste 60 de ani, de la punerea în funcțiune planificată pentru finalul actualului deceniu. Proiectul este unul generațional care va produce energie curată, sigură și fără emisii de carbon în atmosferă și un punct cheie în angajamentul României de a-și tripla capacitățile de generare a energiei din surse nucleare, până în 2050, arată informațiile oficiale.