Reactoare nucleare de ultimă generație în România. Ivan: Energie constantă și sigură, 24/7

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, joi, implementarea unor reactoare nucleare modulare de ultimă generație la Centrala de la Doicești. Acesta a subliniat că proiectul va asigura „energie constantă și sigură, 24/7”.
Alexandra-Valentina Dumitru
18 dec. 2025, 13:39, Economic

Oficialul a precizat că, în prezent, „la Doicești suntem în ultima etapă de studii de design și fezabilitate pentru proiectul SMR (Small Modular Reactors), reactoare nucleare modulare de mici dimensiuni”.

Ministrul a felicitat companiile românești partenere care „și-au asumat soluții de finanțare pentru FEED 2”. Această etapă va fi finalizată până la data de 28 februarie 2026.

„Tehnologia pe care se bazează proiectul este singura din lume care a primit 2 aprobări de design din partea reglementatorului nuclear din SUA”, spune ministrul.

Din punct de vedere tehnic, Ivan a explicat că „6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, vor produce 462 MW în bandă, la un factor de capacitate de peste 95%”.

Referitor la beneficiile economice, ministrul a arătat că proiectul SMR „va crea peste 2.000 locuri de muncă în perioada construcției și peste 230 permanente, pentru operarea centralei”.

Totodată, Ivan a anunțat că a solicitat deja „o analiză clară asupra dezvoltării și a altor proiecte SMR în România, pentru că vorbim despre o tehnologie sigură, fără emisii, capabilă să livreze energie constantă și să susțină sistemul național pentru încă cel puțin 30 de ani”.

„România a stat prea mult timp fără decizii clare în zona energiei nucleare. Ca ministru, îmi asum să schimb această abordare: cu date, cu rigoare și cu asumare”, a conchis ministrul.

