Retailerii Uniqlo, Temu și Shein, potențiali noi chiriași în mallurile din țară / Ce spune NEPI Rockcastle despre Magazinul Unirea și zona Gării de Nord

Invitat la ZF Live, Marius Barbu, Group Asset Director în cadrul NEPI Rockcastle, a vorbit despre planurile de extindere ale companiei pe piața din România, despre transformarea mallurilor din simple centre comerciale în ancore sociale ale orașelor și despre limitele până la care pot merge investițiile în active considerate simbolice, precum Magazinul Unirea sau zona Gării de Nord.

Mallurile ca părți ale orașului și eșecul conectării urbane

Marius Barbu a explicat că mallurile de succes din Europa sunt integrate în viața orașului și în infrastructura de transport, oferind exemplul Poloniei, unde numeroase centre comerciale sunt construite în interiorul sau în imediata apropiere a gărilor.

„Mallurile, fără să vrem, ajungem iarăși în zona de oraș și de viață socială. Toate mallurile sau o mare parte dintre mallurile de succes din Polonia sunt construite lângă sau în interiorul unor gări. La noi… horror. Horror”, a declarat reprezentantul NEPI.

În acest context, Gara de Nord este văzută ca o oportunitate majoră ratată.

„Gara de Nord din București este o mică pepită de aur, total nefolosită, neexploatată. Este unul dintre locurile cele mai bine conectate din tot Bucureștiul. Este un loc unde poți să faci foarte multe lucruri și totuși aceste lucruri nu se întâmplă.”

Magazinul Unirea, potențial urban, dar cu semne de întrebare economice

Întrebat dacă Magazinul Unirea ar putea fi resuscitat, reprezentantul NEPI Rockcastle a spus că, din punct de vedere al activului, acest lucru este posibil, însă decizia depinde strict de rentabilitate.

„Sigur că poate fi resuscitat acel mall, dar totul este dacă are sens economic. Mi-e teamă că cifrele de profitabilitate acolo nu sunt cele mai bune. Dar repet, aici vorbim despre o utopie, nu există niciun plan al companiei în acest sens, nici la nivel imaginar”, a subliniat acesta.

Chiar și așa, Barbu a ținut să precizeze că zona are un potențial mai larg, care depășește clădirea în sine.

„Este un loc care poate fi exploatat foarte bine. Și nu numai partea de magazin Unirea, ci și tot ce se întâmplă în spate”, a adăuat el.

Uniqlo, brandul dorit de NEPI Rockcastle în România

În ceea ce privește atragerea de noi retaileri internaționali, Uniqlo este brandul menționat explicit ca fiind dorit în portofoliul de chiriași din România. În privința retailerilor chinezi, Barbu este convins că nu vor întârzia foarte mult să apară și în România. Mai ales că recent au anunțat construcția unui centru logistic în Polonia.

„Aș vrea să aduc neapărat Uniqlo. Este unul dintre brandurile importante pe fashion. Cred că s-ar potrivi foarte bine pe piața din România. Când o să vină, o să vină. Depinde foarte mult de strategia lor.”

Totuși, despre Temu și Shein, Barbu a spus că, deși există așteptări ca aceste platforme să caute spații fizice, modelul lor de consum ridică semne de întrebare.

„Ne uităm pe comportamentul de consum la Shein și aceste platforme. Nu este o chestie sustenabilă. Mulți nu se întorc. Fac foarte multe comenzi, vin, se uită, aleg și dau înapoi, dar nu creează un obicei repetat de consum”, a afirmat el.

Susținerea brandurilor românești și extinderea regională

NEPI Rockcastle a încercat să ducă branduri românești în afara țării, însă rezultatele au fost mixte.

„Am făcut mai multe încercări. Ne ajută și ne place chestia asta.”

Compania a susținut extinderea eMAG în Bulgaria și Ungaria, dar și intrarea unor branduri din Serbia pe piețele din Bulgaria și România.

În ciuda incertitudinilor din piață, NEPI Rockcastle rămâne optimistă în privința evoluției României.

„Noi avem un sentiment bun privind evoluția României, cel puțin pe termen mediu. Sunt lucruri de reglat, ce se întâmplă în piață este îngrijorător, dar pe termen mediu perspectivele României n-au cum să nu fie bune.”