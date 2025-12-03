Centrala de la Brazi, repornită săptămâna viitoare. Bogdan Ivan: După realimentare, turbinele au nevoie de 48 de ore de teste

Centrala electrică de la Brazi, una dintre unitățile importante de producție pe gaze ale României, va fi repusă în funcțiune începând de săptămâna viitoare, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Unitatea este oprită temporar din cauza lipsei apei tehnologice, necesară răcirii turbinelor.

„Centrala este oprită din lipsă de apă tehnologică, care răcește întregul sistem. Din calculele noastre, de săptămâna viitoare vom avea suficientă apă pentru a porni prima turbină și apoi pe a doua. Maximum o săptămână va mai rămâne închisă”, a declarat la Antena3CNN ministrul Energiei.

Ivan a precizat că, odată asigurată cantitatea necesară de apă, repornirea efectivă a centralei necesită 48 de ore de teste tehnice, până la reintrarea în producție.

Măsuri pentru a evita oprirea rafinăriei Petrobrazi

Pentru a preveni o situație similară la rafineria Petrobrazi, autoritățile au activat încă de marți un comandament județean.

„Am anticipat problema și ne-am asigurat că rafineria nu ajunge în aceeași situație. Am garanția că alimentarea este sub control”, a spus Ivan.

Critici la adresa Apele Române și Ministerului Mediului

Ministrul a subliniat că nu există o „criză energetică”, dar a criticat modul în care autoritățile de mediu au emis avizele pentru lucrările ce au afectat alimentarea cu apă în zona Ploiești.

„Ar fi bine să fie întrebați cei de la Apele Române și Ministerul Mediului cum au dat acele autorizații și avize pentru respectiva deversare a apei, fără să pun în calcul situația în care pot să existe astfel de perturbații în alimentarea cu apă și menageră și tehnologică, pentru că sunt 100.000 de oameni rămași fără apă. Și dacă nu a fi fost preventiv, am fi putut să creem o debalansare a întregului sistem energetic național și o debalansare a tot ce înseamnă producția de combustibil din țară noastră”, a avertizat ministrul.