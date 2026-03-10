Lego înregistrează un profit net record

Directorul general al Lego, Niels Christiansen, nu își ascunde entuziasmul: el descrie performanța companiei sale în 2025 ca fiind „fantastică”, potrivit Le Figaro. Într-adevăr, producătorul de jucării de top din lume a anunțat marți vânzări și profituri record pentru anul fiscal 2025, în ciuda unui mediu instabil. Anul trecut, grupul a înregistrat o creștere de 21% a profitului net, la 16,71 miliarde de coroane (2,22 miliarde de euro), cel mai mare nivel înregistrat vreodată. Veniturile sale au crescut cu 12%, la 83,53 miliarde de coroane (11,18 miliarde de euro).

„Nu aș spune că volatilitatea și tot ceea ce se întâmplă (în lume) nu au niciun impact asupra noastră, dar cred că avem un impuls care ne permite să câștigăm cotă de piață într-un mod care ne permite să creștem în ciuda a tot”, a declarat pentru AFP Niels Christiansen, CEO-ul Lego. Vânzările sale către consumatori (excluzând licențele etc.) au crescut cu 16% pe toate piețele, chiar și în China, unde grupul revine la creștere după ani de investiții.

„Dacă ne uităm la sectorul jucăriilor în ultimii trei ani (…) acesta a rămas practic stabil în timp. Și chiar dacă a rămas stabil, am înregistrat o creștere de două cifre în fiecare an”, a declarat Niels Christiansen, care prognozează o creștere de o singură cifră, „la limita superioară a intervalului”, pentru 2026. Potrivit acestuia, rețeta succesului Lego, o afacere de familie privată, constă în combinarea inovației și optimizarea producției sale în cele șase fabrici ale sale.

Lego se bazează pe parteneriate

„Producem cât mai aproape posibil de piețe și de consumatori. Putem fabrica foarte târziu în proces, ceea ce ne permite să știm ce este cu adevărat la mare căutare și ce funcționează bine ”, a spus Christiansen. Lego, al cărui nume este o contracție a cuvântului danez „ leg godt ” (se joacă bine), se bazează, de asemenea, pe parteneriate – cum ar fi cu Pokémon și FIFA – și pe inovații tehnologice pentru a atrage consumatori. Portofoliul său include în prezent 860 de produse, dintre care jumătate sunt noi.