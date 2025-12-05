Prima pagină » Economic » Centrala de la Brazi a fost repornită parțial astăzi. Ivan: Centrala începe să injecteze 300 de MW în Sistemul Energetic Național

Centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom, care asigură 10% din producția țării, a fost parțial repornită vineri dimineață, la ora 7:00. În acest sens, autoritățile spun că riscul apariției unor probleme în alimentarea cu energie a fost depășit.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat vineri, 5 decembrie, că a fost repornită parțial Centrala electrică de la Brazi, una dintre unitățile importante de producție pe gaze ale României. În acest sens, unitatea a început deja să furnizeze 300 MW în Sistemul Energetic Național, după ce în această săptămână a fost oprită temporar din cauza lipsei apei tehnologice, necesară răcirii turbinelor.

„Centrala Brazi a fost repornită. Începe să injecteze 300 de MW în Sistemul Energetic Național și, pe această cale, vreau să-i asigur pe toți oamenii (…) că România este în siguranță, avem suficientă energie pentru piața de energie din țara noastră. În această perioadă, ce n-am putut să generăm de la această centrală pe gaz, am compensat din centralele pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia. Putem să pornim din nou această centrală”, a spus ministrul Energiei. 

Astăzi, Centrala de la Brazi va funcționa la putere redusă, de 300 MW.

Centrala a fost oprită complet în cursul zilei de marți, din cauza lipsei apei tehnologice în zona Prahovei.

Potrivit datelor oficiale ale OMV Petrom, centrala a fost pusă în funcțiune în urmă cu 13 ani, în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane de euro. Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW.

