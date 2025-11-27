Ivan anunță controale la Hidroelectrica: „Nu mai accept, nu mă interesează cine sunt acești oameni”

„Ieri am convocat Corpul de Control al Ministrului. Urmează să înceapă astăzi o anchetă și urmează să semnez ordinul imediat după ce termin ședința de guvern la care o să mă deplasez după această conferință de presă. Nu mai accept. Nici nu mă interesează cine sunt acei oameni, nici cei care au dat, nici cei care au luat energie fără să fie facturată”, declară Bogdan Ivan în cadrul unei conferințe de presă desfășurate joi.

Ministrul Energiei spune că este o sfidare la adresa fiecărui român: „ Așa că, atât timp cât o să fiu la acest minister, o să fac curat. În ciuda supărării unora sau altora, pe mine mă interesează să fac curat în astfel de practici, iar Corpul de Control va face lumină”, spune Bogdan Ivan.

Ministrul a cerut atât raportul Curții de Conturi, cât și o verificare „clară” a Corpului de Control pe acest subiect.

„Dacă se vor constata încălcări ale legii, indiferent de consecințe, indiferent de ce implicați, toți cei vinovați vor fi dați pe mâna legii”, a mai spus Ivan.

Miercuri, Recorder a publicat o anchetă care relevă că Hidroelectrica ar fi furnizat, timp de doi ani, energie electrică nefacturată unor firme deținute de politicieni, dar și unor entități religioase. Potrivit publicației, prejudiciul adus se ridică la aproape 2 milioane de euro.