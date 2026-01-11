Bill Gates: Lumea regresează în loc să evolueze. În cinci ani, vom intra în Era Întunecată

Bill Gates explică în documentul său că, după decenii în care numărul deceselor la copii sub cinci ani a scăzut constant la nivel global, în 2025 s-a înregistrat o creștere a mortalității copiilor mici pentru prima dată în acest secol, de la 4,6 milioane în 2024 la 4,8 milioane în 2025. El a atribuit această schimbare în principal reducerilor de finanțare pentru dezvoltare și asistență medicală din partea țărilor bogate, care și-au diminuat sprijinul financiar către comunitățile vulnerabile, scrie Fortune.com.

Analizele fundației sale arată că, dacă finanțarea globală pentru sănătate scade cu 20% față de nivelurile din 2024, ar putea muri cu încă 12,5 milioane de copii până în 2045 din cauza lipsei de resurse pentru prevenirea și tratamentul bolilor prevenibile. Această proiecție se bazează pe modelări pe date din instituții internaționale de sănătate.

În pofida acestor evoluții, Gates spune că optimismul său legat de viitor nu a dispărut, dar că are „notițe de subsol”. El afirmă că inovarea, în special accelerată de inteligența artificială, va fi esențială pentru soluționarea unora dintre cele mai grave probleme globale: sănătate, educație și schimbări climatice. Totuși, el avertizează că următorii cinci ani vor fi esențiali pentru a reveni pe un drum de progres, iar lipsa angajamentelor financiare din partea țărilor și instituțiilor riscă să compromită progresele obținute în ultimele decenii.

Va direcționa o sumă uriașă spre Fundația Gates

Gates a făcut, de altfel, un angajament fără precedent prin care a anunțat că va direcționa aproape toată averea sa (estimată la sute de miliarde de dolari) spre Fundația Gates, cu scopul de a accelera eforturile în domenii critice precum sănătatea publică și lupta împotriva sărăciei. Această finanțare urmează să fie cheltuită în următorii doi decenii, ceea ce reprezintă una dintre cele mai mari promisiuni filantropice din istorie.

În același timp, Gates recunoaște că reducerea cheltuielilor publice pentru ajutor extern, inclusiv tăieri de bugete în unele țări, a produs efecte devastatoare. El avertizează că, dacă lumea nu restabilește sprijinul financiar pentru programele de sănătate și dezvoltare, progresul consemnat de un sfert de secol ar putea fi anulat, iar suferința umană ar crește semnificativ.

În concluzie, mesajul său este unul de optimizare prudentă: Gates rămâne încrezător că inovațiile tehnologice și științifice pot duce omenirea către o perioadă de progres fără precedent, dar avertizează că fără finanțare robustă în următorii ani, riscurile regresului, inclusiv creșterea mortalității copiilor și pierderea oportunităților de dezvoltare, rămân foarte reale.